Mimikkens mester vender tilbage

Der er efterhånden gået mere end 27 år, siden den internationalt anerkendte italienske klovn og skuespiller: Paolo Nani slog sig ned i Danmark. To år efter havde han debut på en turnéforestilling, som viste sig så slidstærk, at den nu har 25 års-jubilæum.

Navnet på forestillingen er Brevet. Uden at mæle et ord i fem kvarter spiller Paolo Nani en mand, der 15 gange skriver et brev - hver gang i en ny ramme. Han skriver forfra, bagfra, beruset, som i en western, som i en horrorfilm, med hænder, uden hænder, som cirkuskunstner, som stumfilm og meget mere.

- Paolo Nanis Brevet er i særklasse, når det handler om komik. Det er svært at sætte fingeren præcist og sige, hvad der gør det, men Paolo evner at ramme melankolien, medfølelsen, ja, fortvivlelsen midt i det helt grinagtige. For mig er det et mysterium, hvordan han fanger en dybere mening i galskaben. Måske det, der afslører, at vi har med en ægte kunstner at gøre, siger teaterforeningens formand: Leif Sinius.