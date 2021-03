Modelfoto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Midnats-mareridt: Tre sigtede og flere sigtelser efter en lille køretur i mørket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Midnats-mareridt: Tre sigtede og flere sigtelser efter en lille køretur i mørket

Stevns - 15. marts 2021 kl. 12:52 Kontakt redaktionen

Politiet standsede sent fredag aften en bil på Tingvej ved Varpelev, der viste sig at give ordensmagten grund til at notere flere i og uden for bilen for overtrædelse af gældende dansk lov.

Kl. 23.50 anholdt og sigtede politiet således en 21-årig mand fra Hårlev for kørsel i narkotikapåvirket tilstand af den standsede personbil. Han kunne heller ikke fremvise et kørekort, idet han i forvejen var frakendt førerretten, og ved visitationen af den 21-årige fandt politiet ham i besiddelse af knap 39 gram hash, så sigtelserne kom også til at omfatte overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

I bilen befandt sig også en 20-årig mand og en 21-årig kvinde fra Hårlev som passager, og ved kontrol af dem fandt politiet den 20-årig mandlige passager i besiddelse af godt tre gram hash, så også han blev sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Den 21-årige fører fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer inden sin løsladelse.

Begge de sigtede vil nu høre nærmere fra politiet, når deres sager skal afgøres. Men ud over de to i bilen, så kan en 22-årig mand fra Hårlev som bilejer også forvente at høre nærmere fra politiet.

Han mistænkes for at have overladt føringen af sin personbil til en person, som ikke lovligt kunne være fører af køretøjet.