Rygestoprådgiver Martin Iversen hjælper rygere frem til røgfrie dage. Foto: Stevns Kommune

Mester i at skodde smøgerne

Stevns - 13. december 2020 kl. 14:19 Kontakt redaktionen

Af Klaus Slavensky

En rapport fra organisationen Rygestopbasen dokumenterer, at Stevns Kommune er blandt de allerbedste i landet til at få borgerne til at stoppe med at ryge. Det fornemme resultat skyldes især det korps af rygestoprådgivere, som kommunen råder over.

En af rådgiverne er Martin Iversen, som har arbejdet med rygestop i mere end 10 år. Han glæder sig over resultatet:

- Det er skønt, når det lykkes, og det glæder mig at se, at det vi gør, også nytter. Min opgave som rygestoprådgiver handler om at sætte en proces i gang mod et rygestop og hjælpe borgeren hele vejen. Lige fra at finde ud af, hvad rygeren bruger sin rygning til i hverdagen, hvordan vi konkret skal planlægge den første røgfri dag, og til, hvordan man holder fast i sit rygestop, siger han.

Stevns Kommune lever op til alle Rygestopbasens fem kvalitetsmål, som er gennemførelse af rygestopforløb med 84 procent, hvor målet er på 80 procent. Røgfrihed efter forløbsafslutning med 89 procent over for mål på 80 procent. Røgfrihed efter seks måneder på 51 procent., hvor målet er 50 procent. Forløbstilfredshed på 97 procent mod målet på 90 procent, og endelig full house med 100 procent opfyldelse af opfølgning efter seks måneder, hvor målet er 80 procent.

Målrettet arbejde

Stevns Kommune lever op til alle Rygestopbasens kvalitetsmål, og det indebærer, at over halvdelen af deltagerne på kurserne er røgfri seks måneder efter kurset.

- Jeg er utroligt godt tilfreds med de resultater, vi har opnået, siger Dorthe Kapler Holmboe, centerchef for Sundhed & Omsorg og uddyber:

- Vi har arbejdet målrettet på at opfylde Rygestopbasens fem kvalitetsmål og det er lykkedes nu. Vores rygestoprådgivere har alle en sundhedsfaglig baggrund, har desuden Kræftens Bekæmpelses rygestoprådgiver-uddannelse samt efteruddannet i specialiserede rygestopforløb. Stor tobaksfaglighed hos rådgiverne sikrer, at borgerne får den rådgivning og vejledning på vores kurser, som hjælper dem mod et rygestop, siger centerchefen.

I 2019 har 75 borgere deltaget på et rygestopkursus. 63 borgere har gennemført forløbet ved at deltage fire ud af fem mødegange.

Rygestopbasen opgør årligt kvaliteten af de rygestopkurser, der afholdes, og i år lever Stevns Kommune op til alle fem kvalitetsmål.

- Det vigtigste på kurset er deltagerne, den viden de deler, og den måde, som de bakker hinanden op på. Jeg er som rygestoprådgiver med til at skabe rammen for holdet, og bruger min viden til at vejlede i, hvordan man bedst bliver røgfri, herunder vejledning i korrekt brug af nikotinerstatning, siger Martin Iversen.

Stevns Kommune har de seneste år arbejdet målrettet med at blive endnu bedre til at tilbyde sundhedstilbud af høj kvalitet til borgerne baseret på effektive metoder med dokumenteret effekt.

Samtidig arbejder kommunen systematisk med dokumentation af indsatserne for at måle effekten, oplyser sundhedskonsulent Stine Rehn.

Ud over Stevns Kommune opfylder det private firma: Rygestopkonsulenterne og Vordingborg Kommune også de fem kvalitetsmål i år.