Merete udstiller på lukket Corner

De nuværende restriktioner udløber søndag 17. januar med mulighed for forlængelse. Corner-udstillingens sidste dag er søndag 14. februar. Men under alle omstændigheder vil alle værker være tilgængelige og til salg på Corners hjemmeside: corner.dk fra mandag 18. januar.

I år er Merete Hansen ene om at forsvare de stevnske farver på Corner. Og farverigt er det at beskue hendes syv værker på udstillingen. De fleste af dem kredser om hendes forkærlighed for det maritime islæt - formentlig inspireret af de mindre fiskerbåde og fiskerhuse på Rødvig Havn. Men der er også blevet plads til et par fade med frugter i vanlig koloristisk stil. Et af værkerne er allerede solgt på forhånd, oplyser kunstneren.