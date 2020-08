Se billedserie Indehaver af Hansen Café og Bar, John Marienhof. Foto: Rikke Michael Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Mere udeservering i købstaden - p-pladser inddraget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mere udeservering i købstaden - p-pladser inddraget

Stevns - 07. august 2020 kl. 13:27 Af Rikke Michael Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hansens Café og Bar i Algade har fået en midlertidig tilladelse til at servere ude ved vejbanen, hvor nogle parkeringbåse er inddraget til formået. Nyheden kommer belejligt med indgangen til en weekend, hvor temperaturen kommer op i nærheden af 30 grader.

Gæsterne på Hansen Café og Bar i Algade kunne forrige fredag indvie flere nye, hyggelige siddepladser til udendørsservering. To af gadens parkeringspladser er nemlig blevet inddraget til formålet og i stedet kan caféens gæster - alt efter det danske sommervejrs luner - nu sidde og nyde en varm kop kaffe eller en kold fadøl og en bid mad, mens de følger med i gadens liv; som der for øvrigt gerne måtte være meget mere af, hvis man spørger caféens indehaver, John Marienhof.

- Jeg plejer at sige, at byen er lidt skæv. Det meste foregår omkring torvet, mens denne del af Algade er en lidt død og affolket ende. Her er primært drive-in til afhentning af pizza, fortæller John Marienhof, som dog nu kan glæde sig over mere liv og nye kolleger på den modsatte side af gaden. For her åbnede den 1. august tre nye butikker med hhv. tatovering, laser og skønhedsklinik.

- Jeg glæder mig også til, at teaterforeningen, Spilledåsen og biografen kommer i gang igen, siger han.

For alt sammen giver det liv i gaden, og med mere udendørsservering håber John Marienhof, at også hans café og bar vil bidrage positivt til byens puls.

Et år er næsten gået

I stedet for de to parkeringspladser er nu opstillet tre borde, hver med tre siddepladser med god plads. Området er afgrænset af flere store blomsterkummer af jern, som alle er plantet til med forskellige græsser, der både skærmer for den gennemkørende trafik og samtidig pynter i gadebilledet.

Langs caféens facade var i forvejen udendørsservering ved fire borde og indenfor er der adskillige siddepladser omkring borde af forskellig størrelse. I baghaven er indrettet hyggelig gårdhave, og snart vil det også være muligt at leje selskabslokale i et tilstødende, separat lokale bag baren, hvor man for eksempel kan holde konfirmation, bryllup og barnedåb, forklarer John Marienhof.

Hansen Café og Bar åbnede sidste år den 15. august. Siden har både lokale og adskillige turister lagt vejen forbi det hyggelige hus, som har i årets løb har budt på både fredagsbar, live koncerter og julekor, valentines og fastelavnsfest mm.

På menukortet finder man både lette frokostretter, barretter såsom fish'n'chips og chili con carne og som noget nyt også dagens ret. Om torsdagen laver kokken f.eks. stegt flæsk med kartofler og persillesovs. I baren finder man bl.a. et stort udvalg af specialøl.

Et års jubilæet skal selvfølgelig fejres, omend det bliver med lidt forsinkelse - formentlig engang i starten af september.

Midlertidig tilladelse

Tilladelsen til den udvidede udendørsservering er givet af Stevns Kommune og er - indtil videre - midlertidig og løber frem til den 1. oktober.

Forsøget med udvidelsen er behandlet i udvalget Plan, Miljø og Teknik på et udvalgsmødet i juni.

Det er Materielgården, som har opstillet blomsterkummerne.

rmh