Verdensarven Stevns Klint er smuk. Verdensarv Stevns har netop fået godkendt sin årsrapport af Kommunalbestyrelsen, men det foregik ikke uden debat og hævede øjenbryn.

Mere åbenhed om verdensarv

Stevns - 08. juni 2018 kl. 06:15 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stevns: Stevns Kommune finansierer driften af den selvstændige enhed Verdensarv Stevns og dennes initiativer. Det sker gennem et årligt tilskud, og i 2017 var dette tilskud lige i underkanten af 2,5 millioner kroner, hvoraf 1,4 millioner kroner gik til personaleomkostninger. Det var en fordobling af denne post siden 2016, og det har fået blandt andre Bjarne Nielsen (V) til at hæve øjenbrynene.

- Når man bruger 50 procent af sit budget på lønninger, så mener jeg, at man bør vide mere om, hvordan disse midler er blevet forbrugt, så man får noget mere gennemsigtighed i det arbejde, der foregår. Derfor vil jeg gerne have specificeret ud, hvordan lønningerne er fordelt. Det må være i alles interesse, sagde Bjarne Nielsen, da Kommunalbestyrelsen skulle godkende den årlige rapport fra Verdensarv Stevns.

Flere kritikere

Det kunne Mogens Haugaard Nielsen fra Nyt Stevns kun bakke sin tidligere partikollega fra Venstre op i, da han efterfølgende tog ordet.

- Jeg undrer mig over, at vi ikke har fået noget mere konkret at vide om den udvikling i lønomkostningerne, når man kan se, at det er eksploderet fra 2016 til 2017, og at lønnen i indeværende år endda stiger til 1,8 millioner kroner, så bliver vi skeptiske. 1,8 millioner kroner svarer til to et halvt årsværk, og jeg mener, at det er helt relevant at få det frem i lyset. I Nyt Stevns har vi jo i den sammenhæng allerede foreslået, at Østsjællands Museum tager verdensarven ind under sig i stedet for at lade det køre videre i den selvstændige enhed: Verdensarv Stevns. Det vil alt andet lige kunne spare nogle lønkroner, da man kan trække på museets stordrift, sagde han.

Varly Jensen fra Dansk Folkeparti bakkede op om de to udmeldinger i forhold til ønsket om en specifikation af de anvendte lønmidler i Verdensarv Stevns.

Formand: Intet er skjult

Mikkel Lundemann Rasmussen (K), der er formand for det politiske udvalg, der har ansvaret for Verdensarv Stevns, valgte at citere en tidligere partiformand i sit parti: Poul Schlüter.

- Han sagde, at der intet er fejet ind under gulvtæppet. Det vil jeg også sige er tilfældet i netop denne sag, sagde formanden i udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET).

Uden sammenligning i øvrigt blev de ord udtalt af den daværende statsminister Poul Schlüter fra Folketingets talerstol 25. april 1989 i forbindelse med den såkaldte tamil-sag, der senere førte til en fældende dommerundersøgelse af justitsminister Erik Ninn-Hansen og som konsekvens heraf Schlüter-regeringens afgang i 1993.

Stor undren

Tilbage til Kommunalbestyrelsen på Stevns, så forklarede Bjarne Nielsen, at han ikke agtede at stemme imod godkendelsen af årsrapporten fra Verdensarv Stevns, men der var en hel del ting, der undrede ham i det revisionsprotokollat, der var vedlagt sagen.

- Der er eksempelvis stadig en forretningsorden for Verdensarv Stevns, der ikke er færdigbehandlet. Så jeg vil støtte Varly (Jensen, red.) så vi kan få mulighed for at stille spørgsmål til tingene, sagde han.

Superambitiøst

Steen Nielsen (S) lod tydeligt forstå, at Kommunalbestyrelsen har udpegede repræsentanter i Verdensarv Stevns' bestyrelse.

- Det her er en investering i Stevns' fremtid. For en gang skyld er vi ambitiøse. Superambitiøse. Det virker som om, I ikke har tillid til, at de repræsentanter, Kommunalbestyrelsen selv har valgt, gør deres arbejde godt nok, sagde Steen Nielsen, der sammen med Line Krogh Lay (R), Jan Jespersen (EL), Mikkel Lundemann Rasmussen (K) og borgmester Anette Mortensen sidder med i den nævnte bestyrelse som repræsentanter for Kommunalbestyrelsen.

Østsjællands Museum har desuden to repræsentanter, mens Stevns Turistforening Stevns Erhvervsråd og den lokale referencegruppe hver sidder med én repræsentant.

De gør det godt

Flemming Petersen (V) er ikke i tvivl om, hvilket stort arbejde Verdensarv Stevns gør.

- Vi ved godt, hvad de laver, og jeg rækker hånden op og stemmer for godkendelsen af årsrapporten med god samvittighed, sagde han.

Mikkel Lundemann Rasmussen konkluderede oven på debatten, at den ønskede specifikation godt kan blive lagt frem for Kommunalbestyrelsen, hvilket Line Krogh Lay billigede:

- Lad os endelig få gennemsigtighed i tingene. Og måske vi skulle få arrangeret en temadag om Verdensarv Stevns i Kommunalbestyrelsen, da der jo er kommet mange nye ind ved det seneste valg, som måske ikke lige ved, hvad det er Verdensarv Stevns går og laver.

Årsrapporten for Verdensarv Stevns blev herefter godkendt med alle stemmer undtagen Dansk Folkepartis to. Det blev ligeledes vedtaget, at en lønspecifikation eftersendes til Kommunalbestyrelsens medlemmer som orientering, og at Kommunalbestyrelsen indkaldes til et temamøde om arbejdet med Verdensarven.