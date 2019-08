Hollandske Marjolijn Dijkema besøger sammen med sin mand, Marcel Snip, og parrets to drenge, Thijmen og Bjørn, verdensarven Stevns Klint. Foto: Henrik Fisker

Med havet som nabo

Stevns - 11. august 2019 kl. 11:42 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmark er et hyppigt feriemål for familien Snip-Dijkema fra Nordholland. De er her i år for 20. gang og bliver ikke trætte af det »smukke og varierede danske landskab«, ligesom de fremhæver danskerne som hyggelige og gæstfrie værter.

- Vi har aldrig set så mange hollandske nummerplader på bilerne som i år. Vi møder landsmænd næsten alle vegne her i Danmark, fortæller Marcel Snip.

Familien består desuden af hans kone, Marjolijn Dijkema, og parrets to drenge, Theijmen på 13 og Bjørn på 11 år. Sidstnævntes nordiske navn er et godt bevis på parrets glæde ved Danmark, for bogstavet ø kendes ikke i det hollandske alfabet.

Familien bor til daglig i en lille hollandsk provinsby Warmenhuizen, der med sine knap 5000 indbyggere ligger omkring 70 kilometer nord for Amsterdam. I storbyen finder man et utal af attraktioner, mens livet i Nordholland er langt mere provinsielt.

Spørger man, hvad man absolut skal se som turist på deres kanter, nævner parret først det berømte ostemarked i Alkmaar. Her kan man hver fredag formiddag opleve, hvordan ostesælgere falbyder sig med et utal af hollandske oste og opfører spektakulære ceremonier fra gammel tid.

Bevæger man sig længere mod nord, kommer man til havnebyen Den Helder, hvor fiskerbådene kommer fra både Nordsøen og Zuider-søen.

Warmenhuizen ligger omkring 10 kilometer fra Nordsø-kysten. Marcel Snip er opvokset helt ude ved havet i en lille by, der hedder Petten. Her trækker fiskerne stadig deres både op på stranden, og han er præget af, at havet kan være en barsk nabo.

- Når det stormer, stiger vandstanden i det flade landskab, og så håber og beder vi til, at digerne holder. Store dele af landskabet bagved ligger under havets overflade, hvilket man kan få et godt indtryk af, hvis man tager ud til kysten, siger Marcel.

Dijkema tilføjer:

- Vi er altid bange for oversvømmelser. Det er en stadig kamp at holde vandet tilbage, og derfor tænker vi ofte på, hvad klimaforandringer betyder for afsmeltningen af is i Arktis og dermed stigende vandstand i verdenshavene, siger hun.

Warmenhuizen er en by i den hollandske provins Nordholland. Den er en del af Schagen Kommune og ligger cirka otte kilometer nordvest for Heerhugowaard. I 2001 havde byen Warmenhuizen 4925 indbyggere. Byens bebyggede område var 1,5 kvadratkilometer og indeholdt 1812 boliger.