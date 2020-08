Se billedserie Jens Hansen står for maden og Anne Rosell Holt for historierne om Stevns Klint ved gourmetvandringen lørdag 12. september. Foto: Claus Sall Foto: Claus Sall

Med gourmetmad og vandrestøvler på menuen

Stevns - 28. august 2020 kl. 17:25 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klintetours' store succes med at kombinere cellomusik og champagne med en vandretur ved Stevns Klint er ikke det eneste, som arrangøren har i ærmet. Fredfyldte gourmetvandringer langs den smukke kystlinje ved Stevns Klint står nu på programmet.

Og Anne Rosell Holt fra Klintetours har ambitiøse mål for sine vandringerne: Deltagerne skal have en unik kvalitetsoplevelse, hvor de får nydelsesfulde smagsoplevelser baseret på råvarer og specialiteter fra Stevns, mens de oplever og får viden om Stevns Klints natur og og historie.

Idé fra udlandet

Ideen til denne vandretur opstod en dag, da Anne så et opslag om kulinariske vandringer i udlandet.

- Det skal vi have på Stevns Klint Trampesti, tænkte jeg. Jeg ved, at mange mennesker ønsker sig autentiske oplevelser med ro, natur og nydelse, og det er præcis de oplevelseskvaliteter, som vi kan tilbyde her på Stevns.

Via partnerskabsprogrammet for Verdensarv Stevns efterspurgte Anne en lokal kok, som laver mad på gourmetniveau.

- Alle pegede på Jens Hansen fra Mad & Ro, så ham har jeg hyret til at være turens helt egen kok, siger Anne Rosell.

På vandringerne vil der være god tid til sammen at nyde den mad, Jens står for.

Man går i adstadigt tempo, og guidningen vil veksle mellem levende fortællinger, hyggesludder og stillevandring.

Wow og verdensarv

Stevns Klint har med sine bratte, hvide klinter i kontrast til det blå hav en wow-faktor. Men der er ikke kun smukt. Klinten har også universal menneskelig værdi og er derfor udpeget af Unesco til verdensarv på linje med eksempelvis Great Barrier Reef og Pyramiderne.

Titlen som verdensarv skyldes, at et tyndt lag af fiskeler i Klinten fortæller historien om, hvordan en asteroide for 66 millioner år siden ramte Jorden og udslettede dinosaurerne og meget andet liv.

Dramaerne langs Klinten

Flere dramaer har dog udspillet sig ved Højerup, hvilket den halvt nedstyrtede kirke ved Højerup Kirke vidner om. De historier vil Anne naturligvis gøre deltagerne klogere på, mens de står ved kirken og Klinten og nyder mjød fra mikrobryggeriet Mjødgaard.

Turen finder sted lørdag 12. september klokken 10.30-17.30, og den starter og slutter på Rødvig Havn. Den er cirka otte kilometer lang, og kommet til at foregå på Stevns Klint Trampesti.

Turen og terrænet er ikke krævende, men man skal have en rimelig fysik og balance for at kunne deltage.

Klintetours er arrangør og billetter kan købes på firmaets hjemmeside: https://www.klintetours.dk