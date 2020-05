Med femte klasse på kanotur

PULS-programmet, som er et samarbejde med Ungstevns, er enestående i skolesammenhæng, fordi det er obligatorisk for alle elever på Stevnsskolerne. Programmet går fra femte til niende årgang og er bygget op som et progressivt forløb inden for temaerne; motion og bevægelse, natur og lokalkendskab og respekt for vand.