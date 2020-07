Med blokfløjte og guitar i kirken

De to kunstnere behøver næppe nogen større omtale, da de er kendt som sande virtuoser på hver sit instrument, henholdsvis blokfløjter og klassisk guitar. De turnerer flittigt og har givet adskillige koncerter her på egnen gennem tiderne.

Til oktober udkommer et nyt og anderledes album med Michala Petri og Lars Hannibal. Musikken er duoens fortolkninger af Lars Hannibals stemningsfulde arrangementer af en række danske sange samt Hannibals egne kompositioner med en meditativ grundstemning. Et udvalg vil kunne høres ved koncerten.

Koncerten vil indeholde værker af, Bach - som er et særligt fokuspunkt for Michala Petri for tiden - Corelli, Dowland, Gade, Nielsen, Sunleif Rasmussen og Hannibal. Programmet byder således på skiftevis tyngde og lethed og er en afvekslende blanding af velkendt og nyt, virtuositet og enkelhed, hedder det i præsentationen af koncerten.