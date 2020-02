Det er ikke mange meter Matas skal flytte for at åbne i nye og større omgivelser i Store Heddinge. Onsdag og torsdag bliver hele butikken således flyttet over gaden for at genåbne på fredag 21. ferbruar. Foto: Erik Nielsen

Matas holder flyttedage og genåbner i nye og langt større omgivelser

Lokalchef for Matas i Store Heddinge, Mette Jørgensen, og hendes personale flytter over i en ny og større butik lige over for den eksisterende. Derfor har butikken lukket i dag og i morgen - onsdag og torsdag, hvor man flytter alt over gaden fra Nytorv 1 til hjørnet hjørneejendommen, hvor Algade svingger over i Østergade.