Se billedserie Morgentrafikken forløb rimeligt, men hen over weekenden og mandag morgen måtte flere bile alligevel en tur i grøften eller rabatten. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Massiv snefygning indtil onsdag har fået vinterberedskabet op i gear Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Massiv snefygning indtil onsdag har fået vinterberedskabet op i gear

Stevns - 08. februar 2021 kl. 13:08 Af Erik Nielsen og Henrik Fisker Fygesneen kommer ind over hele Stevns og Sydsjælland med en stormende kuling fra øst og nordøst. Det startede sø Kontakt redaktionen

- Vi kører i døgndrift med sneplove og saltspredere, og mandskabet er nu blevet delt ind i to-holdsskift, hvor de kører i 12 timer ad gangen for, at vi kan følge med. Vejene fyger ret hurtigt til igen, når vi har været der, så man skal passe på og orientere sig, når man kører ud i bil, siger Henrik Hedegård Pedersen, der er leder af Materielgården i Stevns Kommune.

I løbet af i dag og i morgen bliver der leveret nye forsyninger med salt. 600 tons i alt.

- Det slipper vi ikke op for. Der kan man være helt rolig. Normalt kører vi kun på de små veje mellem 23 og klokken 3, men det går ikke i øjeblikket, da de ellers vil være føget til konstant. Derfor er der forhøjet sneberedskab i øjeblikket, hvor vi forsøger at holde så meget fri som muligt, siger lederen af Materielgården.

Internt i kommunen har den kommunale hjemmepleje og Materielgården også et stigende samarbejde, så hjemmeplejens biler kan bringe hjemmeplejerne sikkert ud til borgerene.

- Det er selvfølgelig vigtigt, at de ikke kommer til at sidde fast på én af de små veje. De skal jo rundt over hele kommunen for at passe deres arbejde, siger Henrik Hedegård Pedersen til DAGBLADET.

I løbet af søndagen og mandag morgen var der flere biler, som endte i grøften eller med at køre fast, men der skete ikke nogen større trafikuheld.

- Det har set rimeligt godt ud. Folk har kørt efter forholdene, lyder det fra ledere af materielgården.

Hvem gør hvad?

Det er Stevns Kommune og de respektive grundejere, som hver især har ansvar for, at veje, fortove med videre er ryddet og glatførebekæmpet.

Det er således altid ejeren af vejen, som skal sørge for rydning og glatførebekæmpelse.

Hvis man bor på en privat fællesvej, skal man som hovedregel rydde sne på fortovet og ud til midten af vejen ud for sin grund.

»Husk altid at overveje, om du har behov for at bevæge dig udenfor, hvis det sner. Måske er det bare mere sikkert at blive hjemme,« lyder rådet fra kommunen.

Hvis man alligevel skal ud, så bør man huske at tage sig god tid. I trafikken har man altid pligt til at køre efter forholdene af hensyn til sin egen og andres sikkerhed.

Togtrafikken ramt

Samtidig med det barske vintervejr måtte adskillige morgenpendlere komme for sent på arbejde mandag. Flere tog i morgentrafikken blev helt aflyst på Østbanen, mens andre kørte med store forsinkelser. Det betød, at en række passagerer var henvist til at vente på perronerne på tog, der ikke kom - og det var særdeles sparsomt med korrekte informationer på skærme og højttalere.

Således ankom et morgentog til Køge Station med kurs mod Roskilde kort efter kl. 7, men straks efter ankomsten blev passagererne sendt ud af toget igen, da den videre rejse var aflyst. I stedet returnerede toget til Hårlev uden passagerer - alt imens de rejsende, der skulle samme vej, stod frysende tilbage på perronen og ventede forgæves på et tog.

Årsagen til sammenbruddet i morgentrafikken skulle dog findes i signalproblemer, hvilket påvirkede togtrafikken gennem Køge i alle retninger undtaget S-banen. I weekenden var den regionale togtrafik lukket ned og erstattet af togbusser mellem Egøje og Roskilde samt mellem Køge og Næstved. Mandag morgen var Banedanmarks arbejde med signalerne endnu ikke afsluttet, selv strækningen efter planen skulle være meldt klar kl. 4.

Ifølge Lokaltog kørte alle tog på Østbanen rettidigt sidst på formiddagen.

relaterede artikler

Carla blev bidt af gal hund: Nu efterlyser hun to piger 08. februar 2021 kl. 08:15

Pas på - Her giver sneen problemer 08. februar 2021 kl. 06:14

Fartfælde klappede for 67 05. februar 2021 kl. 19:07