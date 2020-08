Markerer genforeningen med foredrag og kaffebord

Ud over foredrag byder dagen også på mulighed for at få en rundvisning i den 300 år gamle rytterskole. Stevns Bibliotekerne disker desuden op med et kaffebord, hvor der er skævet til den sønderjyske pendant, og som derfor kommer til at lokke med et væld af forskellige kager - dog uden garanti for, at de er lavet efter sønderjyske forskrifter.