Mangler indsamlere i købstaden mod kræften

- Jeg har 97 indsamlere til 135 ruter. Og det er vel ganske pænt. Men jeg er overrasket over, at der blandt andet mangler at blive fordelt tre ruter i Store Heddinge. Tre af ruterne er tomme i øjeblikket, siger indsamlingslederen, der også nævner Magleby og flere af de små landsbyer, som steder, hvor der mangler indsamlere.

Alle kan melde sig som indsamler til Kræftens Bekæmpelses landsindsamling. Unge under 18 år skal gå to og to, mens børn under 13 år skal følges med en voksen.