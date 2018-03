Mange nye tiltag mod rotter

Da Stevns Kommune i 2017 har haft en voldsom stigning i anmeldelser, har administrationen haft et ekstra driftsmøde med Kiratin så sent som i februar, og det fører nu til, at en hel del nye tiltag bliver sat i gang.

- Der er ingen tvivl om, at vi har fået flere rotter. Det er ikke kun, fordi folk er blevet bedre og mere opmærksomme på at anmelde rotter på deres ejendom. En af de helt vigtige ting, hvis man vil undgå rotter ved sit hjem, er at fjerne mulighederne for, at de kan finde mad. Derfor skal man tænke sig om, når man eksempelvis lægger brød ud til fuglene, siger Flemming Petersen (V), der er formand for Plan-, Miljø- og Fritidsudvalget i Stevns Kommune.