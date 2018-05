Se billedserie Mikkel Lundemann Rasmussen (th.) er formand for Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, og han deltog sammen med borgmester Anette Mortensen (i midten) og erhvervschef Thomas Christensen ( nr. 2 fra højre) fra Stevns Erhvervsråd på mødet, der samlede 150 erhvervsdrivende på Hårlev Kro. Privatfoto

Mange nye input til erhvervspolitikken

Stevns - 27. maj 2018 kl. 06:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stevns: 150 erhvervsdrivende gav onsdag input til kommunens kommende erhvervspolitik, da Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd havde inviteret til Erhvervspolitisk Stormøde på Hårlev Kro.

De to parter har haft et tæt samarbejde om at udforme en politik på området siden Erhvervstræf '18 i Snurretoppen i januar, hvor de indsamlede de allerførste inputs.

På baggrund af erhvervslivets første inputs har Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme i løbet af foråret formuleret fem fokusområder, som formanden for udvalget, Mikkel Lundemann Rasmussen og erhvervschef Thomas Christensen fra Stevns Erhvervsråd kunne præsentere på mødet: Løsningsorienteret sagsbehandling, digital- og fysisk infrastruktur, profilering af Stevns, iværksætteri og forretningsudvikling af virksomhederne.

- Første del af erhvervspolitikken - vores principper og fokusområder - er et resultat af, at vi har spillet bold med hinanden og på samme hold, forklarede Mikkel Lundemann Rasmussen, der er formand for Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme.

Nu er erhvervspolitikken klar til næste skridt - de konkrete indsatser inden for hvert fokusområde skal udfoldes - og derfor efterlyste både politikere og erhvervsråd inputs fra salens mange deltagere, som ivrigt diksutterede indsatserne med hinanden.

Blandt de mange erhvervsdrivende var der stor tilfredshed med muligheden for at blive inddraget og hørt af kommunen:

- Det skal vi gøre meget mere af. Det er sindssygt vigtigt at have indflydelse på sin egen virksomhed, og en af de måder, vi kan få det på, er ved at være med til sådan noget som det her, for det har en betydning for os i erhvervslivet i den sidste ende, lød det fra Jens Hansen, som har virksomheden Livsnyder og Bonderøv i Hårlev.

Politikerne og repræsentanterne fra erhvervsrådet lyttede koncentreret til, hvad der blev sagt onsdag aften. Det drejede sig blandt andet om et iværksætterhus, fibernet, salg af erhvervsjord, erhvervsnetværk og så var der ifølge Stevns Erhvervsråds pressemeddelelse stor opbakning fra salen til at fortsætte samarbejdet mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune.

De mange inputs, som blev indsamlet på stormødet, bliver nu bearbejdet og prioriteret af kommunen, som forventer at kunne præsentere en færdig erhvervspolitik i løbet af sommeren.

erni