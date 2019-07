Borgmester Anette Mortensen (V) og formanden for Fonden Stevns Klint Besøgscenter bød hver især velkommen og løftede begge med begejstring i stemmen sløret for, at Praksis Arkitekter vandt konkurrencen om at tegne et besøgscenter til verdensarven Stevns Klint. Foto: Erik Nielsen

Mange fans til verdensarvens vinderprojekt

Men fondens formand og bedømmelsesudvalget var langt fra ene om opfattelsen, at det var det helt rigtige projekt, der vandt den udskrevne arkitektkonkurrenc. En konkurrence, der er et vigtigt step i den rejse, hvor tre fonde har sikret opførelsen af et besøgscenter med sammenlagt 80 millioner kroner. De tre fonde er A.P. Møller og Hustru Chastine MC-Kinney Møllers fond til almene formål, Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens fond.

Et enigt bedømmelsesudvalg hos Fonden Stevns Klint Besøgscenter valgte projektet fra Praksis Arkitekter, da de skulle lægge sig fast på, hvordan et kommende besøgscenter i Boesdal skal se ud.

