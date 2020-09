Under coronarestriktionerne skal der være to meter mellem hver deltager i Omsorgsbestyrelsens arrangementer i Stevnshøjs kantine. Det kan ikke lade sig gøre, og derfor er alle møder i efteråret aflyst. Foto: Erik Nielsen

Mandagscaféen aflyser alt i resten af året

Stevns - 07. september 2020 kl. 05:49 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omsorgsbestyrelsen har besluttet at aflyse hele efterårssæsonen på grund af coronarestriktionerne. Det betyder, at Mandagscaféen for pensionister - der blev lukket ned i begyndelsen af marts - ikke kommer i gang igen på denne side af nytår.

- Aflysningen sker med stor beklagelse, da vi havde set meget frem til at komme i gang igen efter et halvt års pause. Vi har lagt et spændende program for efteråret, men vi er ramt af kravet om at holde afstand mellem deltagerne, oplyser Omsorgsbestyrelsens leder Mariane Synøve Smed til DAGBLADET.

Andre sammenhænge Aflysningen kan måske undre, da mange af deltagerne i Mandagscaféen gennem nogen tid har været i gang i andre sammenhænge, f.eks. Ældre Sagen og pensionistforeningerne.

- Problemet er, at vi er underlagt et krav om to meter mellem hver deltager til møderne, hvor man i andre sammenhænge kan nøjes med én meter. Det skyldes dels, at vi har mange deltagere i risikogruppen for corona, fordi der er tale om ældre mennesker, dels at vi synger til vores sammenkomster. Det kunne vi ikke tænke os at undlade, da vi omkring hver anden gang har sang og musik på programmet i Mandagscaféen, siger Mariane Synøve Smed.

Indtil fornylig regnede hun med, at én meter mellem hver deltager var tilstrækkeligt. Efter en opmåling kan Stevnshøjs kantine rumme 55 personer med en meters mellemrum, og i gennemsnit kommer der 54 deltagere i Mandagscaféen.

- Jeg ringede derfor til Styrelsen for Patientsikkerhed, og her var meldingen klar. Vi skal sidde med to meters afstand alene af den grund, at vi holder til på et plejecenter. Så vi ser ikke andre muligheder end at aflyse sæsonen, siger hun.

Mariane Synøve Smed håber, at Mandagscaféen kan genoptage sine sammenkomster efter nytår. Men det kræver, at de nuværende restriktioner i forbindelse med corona bliver lempet, eller at Omsorgsbestyrelsen finder et større lokale at være i, erkender hun.