Mand viste sit lem foran 10-årige piger

Klokken cirka 12.20 var to lokale piger på 9 og 10 år på vej hjem fra skole, da de i området ud for Opalvej hørte en mand lave pruttelyde. De opdagede en mand inde i et buskads og bemærkede i øvrigt, at han med bukserne nede viste sit lem frem.