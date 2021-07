Man skal kunne se sig selv i spejlet

Se billedserie - Dialog er vejen frem - og en aftale er en aftale. Hvis du bryder den, så er du færdig, lyder devisen fra fødselaren Mogens Hansen. Foto: Henrik Fisker

Stevns - 11. juli 2021

Torsdag eftermiddag sad Mogens Hansen i sin stue og så Tour de France i fjernsynet.

- Det kan man jo lige så godt nu, hvor Danmark er ude af EM i fodbold. Jeg kan altså stadig ikke helt forstå det der straffespark. De har snakket om det hele dagen, siger han med henvisning til semifinalen på Wembley aftenen før, hvor Danmark tabte til England netop på grund af et straffespark, som han i hvert fald ikke kunne se rimeligheden i.

Så er der så megen uretfærdighed til i verden, og Mogens Hansen er ikke bleg for at give sin mening til kende. For er der noget, som et langt liv har lært ham, så er det, at man ikke vinder noget ved at tie stille.

- Jeg er blevet for gammel til at putte med synspunkterne. Hvis jeg mener noget, så siger jeg det højt, så alle kan høre det, lyder det fra manden, der på fredag 16. juli har levet i trekvart århundrede.

Fødselsdagen fejres med den nærmeste familie, for i coronatider er det bedst at holde lidt igen. Så festen med det store udtræk er udsat til næste år.

I stedet går sommeren med at pusle i hus og have i Rødvigs sommerhuskvarter, som han og fru Lis flyttede til i 2015 efter at have boet samfulde 43 år i Skørpinge.

- Vi har haft huset her på Stuven siden 1994 og blev så glade for det, at vi gerne ville bo her fast. Det fik vi mulighed for, da vi blev pensionister, siger Mogens Hansen, der har tjansen med at slå græs på den 1000 kvadratmeter store grund. For et par år siden lagde han den store terrasse, og i år er projektet at male carporten.

- Og så skal vi lige en tur til Sønderjylland, når vores barnebarn fylder 18 år, siger han.

Kæmpesommerhusene

Mogens Hansen har det med at engagere sig. Han kan nærmest ikke lade være, for når man har holdninger til livet, så har man nærmest pligt til at gøre noget ved det. Derfor sagde han også ja til at blive formand for de 182 grundejere i Grundejerforeningen Pilevang, og med den kasket på hovedet har han en klar holdning til »kæmpesommerhusene«, som nogen gerne vil have lov at opføre vest for Rødvig.

- Dem vil jeg kæmpe imod. Sommerhuskvarteret er et meget homogent område, som ikke skal ødelægges af nye, prestigefyldte poolhuse. Det er der bred enighed om her i kvarteret, uanset hvilket parti man stemmer på. For vores forening består af mennesker, der bor her selv. De der kæmpehuse bliver jo kun opført for at tjene penge på udlejning - ligesom i Marielyst, siger han.

Et andet område, hvor Mogens Hansen blander sig, er i menighedsrådet i Havnelev Sogn. Her kom han ind ved valget i 2016, da hans kone gik ud. I det sidste år af valgperiode blev han endda formand efter en intern uenighed i rådet. I dag er han kirkeværge og stolt af, hvor flot kirkegården står.

- Den får vi megen ros for, siger han.

Når han gik ind i menighedsrådet, var det udtrykkeligt ikke med et stærkt kirkeligt engagement i bagagen.

- Jeg er ikke særligt religiøs, men jeg er da både døbt og gift i kirken. Folkekirken er en kulturinstitution, som jeg gerne vil bevare og videreudvikle. Nej, det, der driver mig, er, at folkekirken helt generelt er en dårlig arbejdsgiver. Der er alt for mange sager med ansatte i kirken, der ikke bliver behandlet særligt godt, og det harmer mig. Så jeg vil gerne give mit bidrag til at holde ro i lejren og gøre kirken til en god arbejdsplads, siger han.

Stiller op til valget

Fødselaren er ikke mindst et politisk menneske og har sammenlagt siddet i Kommunalbestyrelsen i 18 år. Fra 1998 til 2001 var han socialudvalgsformand i Gina Øbakkes borgmestertid, men hele tre gange derefter har han måttet lide den tort, at stemmerne lige akkurat ikke rakte til genvalg. Både i 2005, 2013 og 2017 er han således blevet førstesuppleant på den socialdemokratiske liste.

Det har to gange i denne valgperiode bragt ham ind som afløser - først for Thomas Overgaard og senest for Steen S. Hansen her i foråret.

Om det nu er lugten af savsmuld, der har revet den gamle cirkushest i mulen, ved han nok kun selv. Men fakta er, at han i maj sagde ja til at stille op endnu engang for sit parti ved efterårets kommunevalg.

- Jeg havde egentlig besluttet mig for at stoppe nu, men så fik jeg flere opfordringer. Så tænkte jeg: Hvorfor egentlig ikke? Der bliver jo flere og flere ældre på Stevns, og hvorfor skulle de ikke kunne blive repræsenteret af én på deres egen alder? Det er vel ikke nogen hindring at sidde i Kommunalbestyrelsen som 75-årig, hvis bare lysten og engagementet er der endnu, siger han.

Mogens Hansen er fuldt bevidst om, at han formentlig bliver den ældste på den socialdemokratiske liste - måske i det hele taget.

Han er også klar over, at han på opstillingsmødet kun fik interne stemmer nok til plads nr. 12 ud af 12 kandidater.

- Det tager jeg ikke så tungt. Det er længe siden, at vi gik over til sideordnet opstilling, så det er stemmerne på valgdagen, der stemmer. Og jeg har altså tidligere præsteret at overhale flere af mine partifæller i stemmetal fra en lavere placering, siger han.

Ved valget i 2017 fik han 83 personlige stemmer.

Ikke en Rasmus Modsat

Her vender vi lige tilbage til Mogens Hansens udsagn i starten af artiklen. Han er meget bevidst om at sige tingene lige ud og har ved flere lejligheder været uenig med sit parti. Ret til særstandpunkter forbeholdes - også i fremtiden. Er det mon grunden til den lidt ydmyge placering på sidstepladsen af listen?

- Hvis man melder ud på forhånd, at man ikke kan stemme for en sag, så bliver det som regel accepteret. Alternativet er, at de kan smide mig ud. De ved, hvad de får, når de opstiller mig, siger Mogens Hansen, der ikke vil kaldes en Rasmus Modsat.

- Nej, for så havde jeg ikke siddet der i 18 år. Det afgørende for mig er, at jeg kan se mig selv i spejlet efter en beslutning. Derfor stemte jeg i sin tid imod lukningen af de små skoler, for jeg troede ikke på økonomien. I dag kommer de og siger til mig, at jeg havde ret, siger han.

Mogens Hansen har været på kant med sit parti flere gange i årenes løb. Så sent som i maj stemte han imod i en afstemning om de 40 nye plejecenterpladser i Store Heddinge, fordi han er uenig i modellen, hvor et nyt boligselskab kommer ind på markedet.

- Når det gælder grundejersagen fra Hårlev, så synes jeg, at det er meget uheldigt, at kommunen vil bruge flere hundrede tusinde kroner på at stævne sine egne borgere ved Højesteret. Det er meget beklageligt, når kommunen selv har ladet stå til i så mange år. Der kan komme nye sager af tilsvarende karakter andre steder i kommunen - vil man så med samme nidkærhed slæbe flere borgere i retten, spørger Mogens Hansen og nævner et konkret eksempel fra Rødvig.

En aftale er en aftale

Særstandpunkter eller ej - ved valget stiller han op som socialdemokrat med et klart ønske om at se sin gruppeformand som nu mand på borgmesterkontoret. Når han nu har besluttet sig for at tage en tørn mere, så hænger det sammen med ønsket om at se fremtidens lokalsamfund i udvikling.

Det skal ske ved forhandlinger på tværs af salen.

- Jeg har været på det private arbejdsmarked i hen ved 50 år, og jeg blev første gang valgt som tillidsmand i 1968. Her lærte jeg, hvad det vil sige at indgå en aftale. Dialog er vejen frem - og en aftale er en aftale. Hvis du bryder den, så er du færdig. Det gælder på arbejdsmarkedet, og det gælder også i politik. Meget kan man sige om mig, men ærligheden er der aldrig nogen, der har kunnet drage i tvivl, siger den kommende fødselar og kandidat.