Man går klukkende gennem Kulturloftets nye udstilling

Man skal ikke bevæge sig meget rundt på Kulturloftets aktuelle udstilling med værker af Ole Bach Sørensen for at konstatere, at vi her har at gøre med en mand med et godt humør og stor charme.

Tag nu bare titlen på den kunstbog, der udkom i sommer i anledning af kunstnerens 80 års-fødselsdag. Den hedder Ca. 103 værker af Ole Bach Sørensen. Ikke cirka 100 eller bare 103 værker, men cirka 103 værker - for hvem ved, om han nu har talt rigtigt, eller om ét af hans kunstværker måske optræder i flere sammenhænge?

Sådan er der så meget finurligt omkring Ole Bach Sørensen, som til stadighed finder på nye udtryksformer og på den måde holder sig i gang. Der er løbet rigtigt meget maling ned over lærredet, siden han i 1961 blev optaget som elev på Den Eksperimenterende Kunstskole efterfulgt af syv år på Kunstakademiet i København uden, at det i øvrigt satte sig tydelige kunstneriske spor.