Se billedserie Denne 191 kvadratmeter store patriciavilla i Store Heddinge er til salg for 1.895.000 kroner. Foto: Erik Nielsen

Man får meget hus for pengene i den sydlige del af Stevns

Stevns - 06. februar 2021 kl. 05:58 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Der er stor forskel på, hvad man får for pengene, når man handler hus - både på Sjælland, mens også inden for kommunegrænsen. Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed lyder mantraet stadig. Vi har kigget på et konkret hus til to millioner kroner og spurgt en ejendomsmægler, hvad der rører sig på markedet lige nu.

Læs også: Så meget hus får du for to millioner

»Velkommen til denne smukke villa i Store Heddinge, tæt på skole, indkøb og stationen med tog til Køge. Byen byder desuden på et væld af fritidsaktiviteter, gode indkøbsmuligheder og bla. nyere lækker svømmehal. På Stevns vil man finde den smukkeste natur med skove, gode badestrande og Stevns klint. Et perfekt sted at bo for familien som ønsker frisk luft, gode naboer og samtidig et godt samfund med alle nødvendigheder.«

Sådan indleder Nybolig sin salgstale for et hus den lokale ejendomsmægler har til salg for 1.895.000 kroner.

Patricia-villaen kan byde på 191 kvadratmeter bolig som en hjørneejendom på Bjælkerupvej og Lindholmsvej i den gamle del af Store Heddinge lige omkring bydelen Bjælkerup. Det vil sige, at man lander på en kvadratmeterpris på lige i underkanten af 10.000 kroner for netop denne villa.

Her er ifølge mægleren skiftet vinduer i hele ejendommen og huset opvarmes med naturgas, som giver et energimærke D.

»Her er pæn entré med smuk trappe til første sal, stort badeværelse med bruseniche, gæstetoilet, stor dagligstue som oprindeligt har været opdelt i to, endnu en skøn stue med udgang til ældre smuk havestue, perfekt til forår og efterår. Stort køkken med spisekammer og lille kartoffelkælder. Bryggers samt stort værelse. Førstesalen trænger til modernisering og her kan nemt indrettes tre store værelser. Derudover værksted, gårdhave og skøn have. Alt i alt en skøn villa til familien, som ønsker en helt særlig bolig,« lyder det i salgstalen for huset, som man får for lige under to millioner kroner.

Fire huse

Fire andre huse, der er til salg i Stevns Kommune lige nu og her, rammer ifølge Boligsiden.dk de to millioner kroner - eller rettere sagt tre til 1.995.000 kroner og et enkelt til 1.950.000 - det har altid været god sælgerpsykologi, at komme lige under de runde tal.

Det er to andre huse fra Nybolig samt et hus fra Estate og Danbolig.

To under postnummer Hårlev samt to under Store Heddinge.

Den gennemsnitlige kvadratmeterpriserne er lidt højere i Hårlev og Rødvig end i Store Heddinge - og huspriserne og dermed kvadratmeterpriserne i Strøby-området er klart de højeste i Stevns Kommune, viser de nyeste sammenlignelige tal.

