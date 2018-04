Hans Christian Bech - formand for Ældrerådet - fylder på onsdag 25. april 80 år.Foto: Henrik Fisker

Majoren fra Strøby Egede nyder livet som pensionist

Stevns - 20. april 2018 kl. 06:17 Af Henrik Fisker

Hans Christian Bech sætter pris på, at der er orden i sagerne. Hvis man har en aftale med ham, kan man være sikker på, at han ankommer præcist til tiden, og at han er velforberedt ned til mindste detalje. Derfor er han også en skattet dirigent, når f.eks. Strøby Egede Borger- og Grundejerforening holder generalforsamling - her skal han igen i aften demonstrere sine evner som myndig ordstyrer, der har styr på alle detaljer i vedtægterne.

Præcisionen og punktligheden kom også til udtryk i de 21 år, hvor Hans C. Bech som konservativt medlem af Vallø Kommunalbestyrelse mødte op med sine velordnede ringbind, hvor sagerne var sirligt arkiveret. Da han i december 2006 ryddede sit omfangsrige hjemmekontor og sagde farvel til det politiske liv, blev alt pakket ned i flyttekasser og kørt til rådhuset i Hårlev, hvor papirerne blev makuleret - det går jo ikke at smide fortrolige oplysninger på genbrugspladsen, hvor de kunne falde i forkerte hænder, som han sagde dengang.

Når han på onsdag 25. april runder de 80 år, er han forlængst pensioneret fra det politiske liv. Det er nu 10 år siden, at han trådte tilbage som næstformand i den konservative vælgerforenings bestyrelse - og det har han det alt i alt godt med. Han er ikke sentimental om sin politiske karriere og mente tilmed i 2006, at han nok burde være stoppet allerede ved valget i 2001, da hans politiske indflydelse alligevel var minimal i den sidste, forlængede valgperiode, hvor Venstre havde absolut flertal i Vallø Kommunalbestyrelse.

Endnu længere siden - 20 år - er der gået, siden han stoppede som erhvervsaktiv. De næsten 40 år i forsvaret har lært den nu pensionerede major, hvad ledelse og overblik er værd - evner, som han har haft god brug for som bl.a. eskadrillechef for mere end 200 mand på Flyvestation Skalstrup.

Hele den militære karriere begyndte, da han efter at aftjent sin værnepligt hos Danske Livregiment i Høvelte i 1959 fik tilbud om videreuddannelse i raketluftsvar på den amerikanske militærbase, El Paso, i Texas. Opholdet på den anden side af Atlanterhavet gav ham mod på en uddannelse som B-officer, hvorfra han senere avancerede i graderne og endte som major.

Efter sin pensionering har Hans C. Bech prioriteret at have mere tid til familien, som han gerne samler om sig - f.eks. til miniferie til Legoland eller Bornholm. Der er også blevet tid til mere tid på golfbanen, og han har tjent flere år i bestyrelsen for Vallø Golfklub som sekretær.

Men netop, som man troede, at han var ved at trappe sine tillidshverv ned, stillede han sidste efterår op til Ældrerådet. Han blev valgt og siden formand, hvor han har et tæt parløb med en anden aktiv pensionist fra Strøby Egede: Helmut Madsen. De to kommer fra hver sit parti, men går fint i spænd som henholdsvis formand og næstformand i Ældrerådet.

For nylig solgte Hans C. Bech villaen på Bøgevej og er flyttet nå få hundrede meter ind i det nye Nicolinelund, hvor han efter eget udsagn trives godt i de grønne omgivelser med gode naboer omkring sig.