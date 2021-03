- I mange tilfælde skeles der alt for meget til kommunernes økonomi, når der skal træffes afgørelser i dyre og komplicerede handikapsager, mener Jan Jespersen fra Enhedslisten, som er næstformand i Social- og Sundhedsudvalget og tidligere formand for Handikaprådet. Arkivfoto: Erik Nielsen

Magter kommunerne de handikappede?

Stevns - 17. marts 2021

Der er netop blevet samlet over 52.000 stemmer bag et borgerforslag om, at handikapområdet skal væk fra kommunerne. Dermed skal forslaget nu behandles i Folketinget.

Formålet med dette forslag er at sikre, at alle mennesker med handikap kan leve på lige vilkår med andre, som anført i FN's Handikapkonvention. Handikapområdet skal - hvis det står til forslagsstillerne - flyttes, så det ikke længere er kommunerne, der har ansvaret for at træffe afgørelser om hjælp og støtte til mennesker med handikap og psykisk sårbarhed. Selv om kommunerne har haft ansvaret for handikapområdet i de 14 år, der er gået siden strukturreformen i 2007, besidder de ikke den nødvendige specialiserede viden, mener forslagsstillerne.

Men hvad mener de, som arbejder med handikapområdet i Stevns Kommune? Vil det gavne handikappede borgere på Stevns, at området flyttes væk til f.eks. regionerne, staten eller en kombi-model mellem forskellige kompetente organer?

Enhedslistens gruppeformand i Kommunalbestyrelsen er også næstformand i Stevns social- og sundhedsudvalg, og han erklærer sig som stor fortaler for, at ansvaret for sagsbehandling og bevillinger på handikaprådet flyttes fra kommunerne til regionerne.

- Siden kommunalreformen i 2007, hvor amterne blev nedlagt, og kommunerne overtog sagsbehandlingen på handikapområdet, er meget gået skævt. Det har svækket retssikkerheden, at kommunerne ikke har den nødvendige viden, der skal til, for at lave en ordentlig sagsbehandling. Som borger med handikap oplever man, at der er stor forskel på, hvad der er muligt alt efter, hvilken kommune man bor i, lyder det fra Jan Jespersen, der selv er kørestolsbruger.

For lang sagsbehandling

Før Jan Jespersen blev kommunalpolitiker, var han selv formand for Handikaprådet i Stevns Kommune. Han taler således med personlig erfaring, når han kalder forholdene på området som »det store postnummer-lotteri«.

- Som det er nu, bliver rekordmange handikapsager anket og vundet af borgeren, fordi kommunerne igen og igen står på bar bund, når det handler om den specialiserede viden, som mange af handikapsagerne kræver. Samtidig er det problematisk, at kommunerne både er dem, der skal bevilge og betale. I mange tilfælde skeles der alt for meget til kommunernes økonomi, når der skal træffes afgørelser i dyre og komplicerede handicapsager, forklarer han.

Jan Jespersen finder, at ved at adskille sagsbehandling og betaling fra hinanden vil økonomien være ude af billedet, og afgørelserne træffes alene på baggrund af behov og lovgivning.

- Sagsbehandlingstider er en anden ting, der har stor betydning for mennesker med handikap. For mens der sagsbehandles, bliver borgerens liv i mange tilfælde sat på pause. Her tænker jeg især på de bevillinger, der handler om tildeling og reparation af hjælpemidler. I små kommuner er der oftest meget lang sagsbehandlingstid på handikapsager, og kommunernes sagsbehandlingstid er meget sårbare i forhold til sygdom blandt sagsbehandlere, siger Jan Jespersen.

Han er således ikke i tvivl om at retssikkerheden bliver styrket, hvis man flytter ansvaret fra kommunen til regionen.

- Regionerne vil ikke skulle skele til kommunernes økonomi og vil i kraft af deres størrelse kunne sagsbehandle hurtigere og være mindre sårbare i forhold til sygdom. Men vigtigst af alt vil regionen have meget bedre forudsætninger for at opnå den specialviden, der kræves for at udføre en god og lovmedholdelig sagsbehandling, slutter Jan Jespersen.

S: Brug for forandringer

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget: Henning Urban Dam (S) vil ikke på nuværende tidspunkt udtale sig konkret om Stevns Kommune, men kommenterer gerne på det mere generelle niveau:

- Jeg anser det som nødvendigt, at sagsbehandlingen på området bliver styrket og mere ensartet på tværs af landet. En styrkelse af fagligheden er tiltrængt, og det kan også være fint at samle det i større enheder. Jeg ved ikke helt, om en national løsning er svaret. Jeg håber dog, at borgerforslaget vil medføre en national, regional og lokal snak, der fører til forandringer på området, konstaterer Henning Urban Dam.

Handikaprådet: Intentionen er god, men...

Handikaprådet på Stevns finder intentionerne bag borgerforslaget om, at handikapområdet flyttes fra kommunerne til region eller stat, som rigtig gode.

Ole Gjermandsen er formand for Handikaprådet, og Mogens Haugaard fra Nyt Stevns er næstformand, og de svarer i fællesskab:

- Det er glædeligt, at problemstillingen om støtte og hjælp til handikappede borgere rejses. Det er et komplekst problem, idet et handikap har mange facetter og kræver bred specialviden. Vi frygter bare, at virkeligheden er en anden, end intentionen er, siger de og præciserer:

- Regionen har i dag store udfordringer med at leve op til de forventninger, som vi som borgere har til en sygehusindlæggelse, og mange patienter hjemsendes meget tidligt i et behandlingsforløb. Derfor tror vi, at handikapområdet vi drukne i disse udfordringer, lyder deres bekymring.

Handikaprådet i Stevns Kommune ser hellere, at kommunernes specialviden på området styrkes. Det er i kommunerne, at man er tættest på borgerne, og afstanden til region eller stat vil virke uoverskuelig, hvis man har et fysisk handikap, lyder deres vurdering.

- Vi har et velfungerende handikapråd i Stevns Kommune, hvor der er politisk repræsentation, og vi føler, at vi via høringer har stor indflydelse på, hvilke tiltag der bør implementeres, når der f.eks. udarbejdes nye kommune og lokalplaner eller bygges nye anlæg. Desuden har vi muligheden hvert år til at tildele et skulderklap til en person, der har gjort en særlig indsats for det lokale handikapområde, udtaler formandsskabet i Stevns Handikapråd.