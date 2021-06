Café Algades nye madtilbud: Tu Gå er åbnet med ingrdienser som god, hjemmelavet mad til hverdag og fest. Fra venstre Boukje Kleinhout, Manolis Hatzisawas og Pia Damagaard. Foto: Klaus Slavensky

Madsted skabte kø på gaden

Stevns - 14. juni 2021 kl. 06:34 Af Klaus Slavensky Kontakt redaktionen

Det måtte jo ske, kan man næsten aflæse på restauratørparret Pia Damsgaard og Emmanouel »Manolis« Hatzisawas glade ansigtsudtryk.

Deres erfaringer under den triste corona-nedlukning, som betød at de i stedet lavede »mad ud af huset«, medførte så gode resultater, at konceptet nu er fintunet og kvalificeret.

»Lækker mad, tu gå, til hverdag og fest, som er kvalitetsstemplet af Café Algade«, hedder det i præsentationen af den nye forretning på Nytorv 1 i Store Heddinge; nabo til den eksisterende restaurant og i lokaler, som tidligere husede Matas.

- Vi vil sælge den bedste hverdagsmad til den bedste pris, og så er alt hjemmelavet, forklarer Manolis, som cafégæster kender som den smilende og venlige vært, der serverer de velsmagende retter, som hans kone: Pia kreerer. Men nu er de ikke længere alene, idet staben er blevet tredoblet.

- Vi har bl.a. ansat Boukje Klein, som bliver ansigtet udadtil, og som skal klare alle ekspeditionerne. Hun bor på Stevns, har hollandske rødder og har en bred erfaring med alt fra fotoopgaver for Copenhagen Fashion Week til arbejde i pizzarier, og som også taler italiensk, så kom bare an, lyder Pia Damsgaards skudsmål af den nye »butiksbestyrer«.

Inkognito rapport Deres udsendte ville derfor teste de rosende ord og mødte op inkognito forleden aften i forbindelse med en biftur i Snurretoppen, og selv om klokken var godt 18, var der kø ved maddisken i den meget appetitvækkende butik, der lokker med dejlig græsk vin og gavekurver.

Og den var go' nok. Man kunne ikke mærke på Boukje Kleinhout, at hun havde været på job fra tidlig formiddag, idet Mad Tu Gå har åbent fra kl. 11 til 19. Kunder før Deres udsendte og efter betød ikke, at smil, venlighed, service og omhyggelig betjening blev glemt.

Det nye madsted åbnede mandag 7. juni, men har allerede fået stamkunder. En af dem var en kvinde, som var nabo til caféen, og som selv havde medbragt et fad.

- Så er det nemmere bare at få det direkte over på mit eget service, og så sparer vi på miljøet. Og det er dejligt og billigt mad, lød bedømmelsen.

Ikke ligeglad-mad Der har været run på, hvis man spørger Pia og Manolis, der kan fortælle, at der har været over 200 bestillinger hver dag i åbningsugen.

- Det glæder os, fordi vi har fundet en niche. Jeg har stor respekt for, at mange vil have en hurtig pizza eller pølse. Vores nye tiltag er blot et alternativ til vores eget spisested og med mad, som holder kvaliteten. Og så er der smæk på krydderier og smag - det er ikke ligeglad-mad, siger Pia Damsgaard, der bliver suppleret af Manolis:

- Vi vil også godt udvikle vores forretning. Café Algade har tre procent af Stevns' befolkning som kunder - resten er turister. Nu håber vi med Tu-Gå at kunne tiltrække stevnsborgerne, siger han.

Noget tyder på, at ønsket allerede er opfyldt, og på disken i den smukke og nyindrettede forretning er alt fra vegetarmad til simreret med nakkekam i citronssovs og oksekød i pikantsovs til grønt tilbehør, sandwichs, slagterpølser, American Hot Dog, butterdej med fyld, kaffe, kager og is og meget mere, som kan tjekkes på www.madtugaa.dk eller Facebook.

Optur for madkultur Mad Tu Gå ligger på hjørnet af Nytorv og Algade og er flankeret af to flag med velkomst på forskellige sprog. Men vellavet mad taler sit eget sprog, og det skal stevnsboerne nok lære at kende.

Vi sidder i Café Algades hyggelige gårdhave med udsigt til en fornem pris i glas og ramme, da det stevnske spisested vandt Tripadvisors »Tavelers' Choise Winner«.

- Vi håber, at åbningsinteressen holder sig, lyder det fra Pia Damsgaard, som på spørgsmålet, om det ikke er en ordentlig mundfuld at køre to forretninger, svarer grinende:

- Kender du begrebet 24-7? Vi har tredoblet personale, fået en kok mere, for vores kunder er vant til venlig betjening, og det skal også være kendetegnende for den nye butik. Men allerede nu søger vi endnu en medarbejder, når Pia Damsgaard lige at sige, da den nyansatte Boukje Kleinhout kommer drønende på cykel for at begynde dagens dont.

Hun tager høretelefonerne af og siger: Optursmusik.

Og intet kunne passe bedre. Optur for hende, for værtsparret Pia og Manolis, for de mange nye kunder, og ikke mindst for madkulturen på Stevns.