Mads Ipsen startede som »fejedreng«, men har nu udviklet Cykel-Johnnys hjemmeside til en brugbar webshop. Så må jeg selv feje, som Johnny Andersen siger. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Mads har hjulpet cykelhandleren ind i den digitale tidsalder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mads har hjulpet cykelhandleren ind i den digitale tidsalder

Stevns - 21. januar 2021 kl. 13:02 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

I denne coronatid går 15-årige Mads Ipsen mest hjemme i Enderslev, da Hotherskolen er lukket ned, og der er hjemmeundervisning. Derfor er han rigtig glad for sit fritidsjob hos Johnnys Cykelrep i Hårlev, som han nu har hjulpet med at få en dansk webshop ud i æteren.

I foråret søgte Johnnys Cykelrep. i Hårlev en »fejedreng«, som indehaver Johnny Andersen udtrykker det. På den måde kom cykelhandleren i kontakt med 15-årige Mads Ipsen fra Enderslev, der er en helt normal skoledreng fra lokalområdet, der søgte sig et fritidsjob. Og Mads blev han ansat.

- Jeg har selv kørt cykelløb, så interessen for cykler har altid været der, siger Mads Ipsen til DAGBLADET.

Avisen har ringet ham om, da hans nuværende arbejdsgiver pludselig har fået brugbar webshop op at stå, og det er helt og holdent den unge mands fortjeneste.

- Da jeg startede fandt jeg ud af, at min arbejdsgiver havde en gammel hjemmeside, der stort set ikke havde været opdateret siden den var gået i luften. Der var eksempelvis flere ting, der stod på spansk fra det modul, den var lagt ud fra. Det grinede vi lidt af, og så sagde jeg, at det kunne jeg godt fikse, fortæller Mads Ipsen, der går i niende klasse på Hoterhskolen.

I foråret var han sendt hjem lige som han er nu.

- Derfor kedede jeg mig derhjemme og glædede mig til at komme på arbejde, siger den snart 16-årige dreng, der ikke cykler de små ni kilometer, men tager sin knallert.

Flyvefærdig hjemmeside

Med indgangen til 2021 er webshoppen nu blevet »flyvefærdig« med masser af cykler til salg - præsenteret på pæredansk og ikke på »spansk«, som den gamle hjemmeside.

- Han har mod på det hele, og evnerne til at føre nogle ting ud i livet. Det er mange år siden, jeg har haft en »fejedreng« med de evner. Så da jeg fandt ud af, at han kunne noget mere, så fik han ikke lov til at feje mere. Det kan jeg godt selv klare, roser hans arbejdsgiver Johnny Andersen sin nye ungarbejder, der glæder sig over nu at være kommet ind i den digitale tidsalder.

Normalt er Mads Ipsen der 10 timer om ugen fordelt på fredag og lørdag.

Forældre er selvstændige

- Min mor er selvstændig og har en webshop, hvor hun lægger varer ind. Så jeg har spurgt hende lidt til råds, og så har servicemedarbejderne hos web-leverandøren været vældig hjælpsomme, når jeg havde nogle problemer eller spørgsmål til, hvordan de forskellige ting fungerer, forklarer Mads Ipsen, der ellers ingen erfaring har med at lave hjemmesider ud over, at han som 16-årig dreng har en naturlig interesse for computere og spil.

Nu kan han så i en alder af 15 år skrive på sit cv, at han har udviklet en webshop for en cykelhandler i Hårlev.

Og hvor ser Mads Ipsen så sin fremtid?

- Det har jeg ikke helt bestemt mig for endnu. Men jeg kan både se en fremtid som cykelsmed eller vvs'er. Jeg vil se om jeg ikke kan få et praktikforløb hos et vvs-firma, så jeg bedre kan træffe en beslutning, siger Mads Ipsen, der i den henseende også kan kigge sin far lidt over skulderen - han er selvstændig vvs'er.