Madmarked op til julen

Premieren gik sidste år i oktober, hvor Dagli'Brugsen i Hellested arrangerede et madmarked i byen for at gøre opmærksom på, at man behøver ikke at gå over åen efter fødevarer af høj kvalitet.

- Vi vil gerne slå et slag for at handle lokalt og gøre opmærksom på, at det ikke koster en bondegård at købe mad af høj kvalitet. Der er jo ingen grund til at købe varer fra den anden ende af jordkloden, når de findes lige her, hvor vi bor. Sådan kan vi alle sammen være med til at støtte de mange dygtige producenter, der er lige om hjørnet, siger Malina Lebrecht Hye, initiativtager og medlem af Dagli'Brugsens bestyrelse.