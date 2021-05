Se billedserie I krattet på vestsiden af Ådalen neden for Store Tårnby synger nattergalene om kap netop nu. Foto: Henrik Fisker

Lyt til nattergalens smukke triller i fuldmånens skær

Stevns - 25. maj 2021 kl. 13:30 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

En af de store naturoplevelser på disse breddegrader er at se og høre fuglene gå til ro i Tryggevælde Ådal i de lyse forårsaftener. Det er netop nu, at muligheden byder sig, og derfor inviterer Tryggevælde og Stevns Ådals Bevarelse til sin årlige nattergaletur. Det foregår onsdag aften med afgang fra p-pladsen ved Strøby Kirke kl. 20.00.

Arrangørerne har i tilgift arrangeret, at det netop denne aften er fuldmåne, hvilket i tilfælde af klart vejr skulle give chancen for at nyde såvel solnedgang over engene og fuldmånen på himmelen, når deltagerne vandrer tilbage ad Kirkestien hen ad kl. 22.

Med som guide på turen er igen i år den erfarne ornitolog Niels Knudsen fra Køge. Foreningens formand: Inge Ambus har sendt denne maleriske beskrivelse af turen:

- Fra p-pladsen går vi ned i Ådalen med mulighed for at lytte til solsortenes aftensang. På vej over Ådalen ser og hører vi flere forskellige fugle. Ofte hører vi rørspurven, som er nemmest at kende på stemmen. I krattet på den anden side af Ådalen sidder tit tornsanger og underholder, mens vi kan være heldige og se både viber og rødben i engene. Måske dukker bekkasinen op og viser sin flotte parringsflugt, og vi ser rørhøgen flyvende lavt hen over engene eller siddende på en pæl. Både sivsanger, rørsanger og kærsanger holder til hernede. De første ofte på engene, mens den sidste høres i kratmosen ude ved fællesengene. På den anden side af Ådalen vil lydbilledet ofte være domineret af de mange nattergale, der holder til i krattet, men vi håber også at se og høre andre af de mange arter. Der er en mulighed for at høre den sjældne engsnarre, der i nogle år har besøgt engene. Måske vil også storken flyve hen over os eller knebre fra reden på Kirkeladens tag eller uglerne, der bor i én af de små lunde ude i engene, lydløst glide forbi på jagt efter småfuglene. Turen vil gå ad Kirkestien ud til det gamle fugletårn, og i det tiltagende tusmørke vil vi vandre tilbage akkompagneret af nattergalenes sang.

Arrangørerne opfordrer til at medbringe en termokande med varm kaffe eller te, en kikkert og gerne et par solide gummistøvler. Og kunne man tilføje: Myggebalsam er et vigtigt våben med de sultende horder af blodtørstige insekter, der lever i Ådalen.

Foreningen opkræver et deltagergebyr på 25 kroner, mens medlemmer af foreningen slipper gratis. For at overholde afstandskravet er der sat loft over antal deltagere til 25 personer. Derfor kræves tilmelding via sms til foreningens formand på telefon 60 89 80 75.