Line Krogh Lay (R) er formand for kommunens nye udvalg, der skal forsøge at kombinere boliger og bosætning i Stevns Kommune med FNs verdensmål. Hun bød i den sammenhæng en meget kompetent herre velkommen. Mogens Lykketoft var formand for FNs generalforsamling, da de 17 verdensmål blev vedtaget i 2015 af verdens ledere. Foto: Erik Nielsen

Lykketoft om klimaindsats: Det haster utroligt meget

Som formand for FNs generalforsamling var Mogens Lykketoft en central person, da verdens ledere i 2015 vedtog de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Derfor var det også lidt af et scoop, da den kommunale politiker Line Krogh Lay (R) tirsdag aften kunne byde netop Lykketoft velkommen, som aftenens oplægsholder, da kommunens nye, såkaldte paragraf 17, stk. 4-udvalg skulle præsenteres officielt for en nysgerrig offentlighed. Et udvalg som den radikale politiker er formand for og tydeligvis brænder for.

