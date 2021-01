Lydavis udkommer trods corona

- Vi har skrevet til Stevns Kommune og spurgt, om vi fortsat kan bruge de kommunale lokaler i kælderen på Store Heddinge gamle skole i Egestræde til at producere lydavisen. Vi fik et hurtigt og positivt svar, at vi har en vigtig funktion over for en række sårbare mennesker, og derfor er det stadig tilladt at møde ind i Egestrædes kælderlokale og lave Stevns Lydavis, siger Liselotte Kannik-Marqaurdsen.