Lunde bliver rund og ægtefælle på samme dag

Hendes borgerlige navn er Brita Lindstedt, men de fleste kender hende formentlig bedre under kaldenavnet: Lunde. Sådan har hun heddet, så længe nogen kan huske - ikke mindst i Amatørscenen, hvor hun har optrådt i adskillige roller gennem årene, ligesom hun har et fint tag på børnene, som hun gladeligt instruerer til forestillingerne.

Interessen for at spille teater har Lunde ikke fra fremmede. Hendes mor var et kendt ansigt i Amatørscenen, og selv har hun givet depechen videre til sin datter: Alice, og senest er hendes to sønner: Patrick og Jacques også kommet med, så familien dermed har spillet teater gennem hele fire generationer.

I Amatørscenen omtales Lunde som en fremragende amatørskuespiller. Hun mindes med fryd rollen som Lazy i opførelsen af Sebastians Skatteøen, hvor hun skulle spille en mand, der både skulle sove og snorke meget højlydt. Men det var også sjovt at spille hele fem statistroller i My Fair Lady.

Sin fødselsdag fejrer Lunde på en lidt særlig vis. Det sker i Sankt Katharina Kirke kl. 16, hvor hun går op ad kirkegulvet for at sige ja til sin partner gennem 10 år: Jan Schou. Ifølge DAGBLADET's oplysninger kom det bag på flere af Amatørscenens aktive at blive inviteret til parrets bryllup, hvor de regnede med, at de skulle til fødselsdagsfest - for de troede, at Lunde og Jan allerede var gift i forvejen.