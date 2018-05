Se billedserie Lukas Orth, fra Eibelshausen i Tyskland. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Lukas har fået mange nye indtryk i Danmark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lukas har fået mange nye indtryk i Danmark

Stevns - 16. maj 2018 kl. 14:04 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lukas Orth er 14 år gammel, og han kommer fra en lille by halvanden times kørsel fra Frankfurt, som hedder Eibelshausen. Det er her han bor og går i skole i en by, hvor der bor omkring 4.000 mennesker.

Den tyske dreng vil meget gerne tale med DAGBLADET - ikke på sit modersmål - men derimod på engelsk, da det ligesom er udgangspunktet, og det fælles sprog i forbindelse med besøget på Hotherskolen.

- Jeg er indkvarteret hos Anne sammen med Klara fra Tjekkiet. Jeg synes det er rigtigt fint at møde andre mennesker på den her måde, hvor det hele er internationalt, jeg kan mærke, at det er en stor oplevelse allerede, siger Lukas Orth på udmærket engelsk og med en glød i øjnene, der viser, at han er oprigtigt interesseret i at få noget ud af besøget.

Han ser dog også med glæde frem til dagens officielle program er færdigt, hvor det er planlagt, at de i fællesskab tager ind for at spise og bowle i Køge Bowlingcenter.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i DAGBLADET Køge onsdag 16. maj

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: