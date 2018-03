Send til din ven. X Artiklen: Ludomani - kom og hør Runes historie i Café Stevnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ludomani - kom og hør Runes historie i Café Stevnen

Stevns - 25. marts 2018 kl. 09:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad er ludomani? Det spørgsmål kan man få svar på tirsdag den 27. marts klokken 19, hvis man lægger vejen forbi Café Stevnen.

Rune Engstrøm kommer og fortæller om spillelidenskab, som har domineret hans liv i mange år. Det begyndte, da han var ganske ung, hvor han nåede at skabe en stor gæld og spillede videre for at kunne betale over en million kroner tilbage. Det har ødelagt hans ungdomsår, og det hele er ikke betalt tilbage.

Han vil fortælle om, hvad skade det har gjort for ham og hans nærmeste, om et familieliv, der aldrig blev etableret, om et helvede med at snyde og bedrage for at skaffe penge til at spille for. Men også om hvordan han trods alt er kommet igennem det.

Der reklameres i disse år voldsomt for, at man kan tage forbrugslån til høje renter. Mange benytter sig af det og spiller pengene op på kort tid. Statistikken viste for 2016, at 125.000 danskere har ondt i økonomien på grund af spillelidenskab, og der er ingen tvivl om, at liberaliseringen af spil i 2012 har øget antallet af personer, der spiller for penge. De nævnte tal er givetvis øget de seneste år.

Har man en smule indsigt i vinderstatistik, så ved man også, at chancerne for at vinde er meget små.

Det koster 50 kroner at deltage (inkl. kaffe/kage), som betales ved indgangen. Det er Café Stevnens Venner, som står bag arrangementet.