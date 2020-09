Traditionen foreskriver, at Solgårdsparken afslutter sæsonen med et velbesøgt loppemarked inden standerstrygningen. Men i år er loppemarkedet aflyst på grund af coronakrisen. Foto: Kim Rasmussen

Loppemarked i Solgårdsparken er aflyst i år

Solgårdsparkens Støtteforening havde sat næsen op efter at kunne afvikle det traditionsrige loppemarked og standerstrygning sidste søndag i september. Men med de fortsatte restriktioner om bl.a. forsamlingsforbud og afstandskrav har bestyrelsen nu valgt at aflyse loppemarkedet.

Der er imidlertid allerede indleveret en del gode effekter til loppemarkedet, og planen er - indtil videre - at holde et ekstra loppemarked næste forår, inden den nye musiksæson forhåbentlig skydes i gang.

Aflysningen betyder, at der slet ikke blev nogle offentlige arrangementer i Solgårdsparken i år. Derimod har der været flere udlejninger af pavillonerne til private formål, ligesom mange har valgt at benytte parken spontant. Man kan stadig leje pavillonerne frem til sæsonafslutningen 27. september. Herefter sættes borde, bænke og andet i ly for vinteren. Det flittige onsdagshold fortsætter dog arbejdet med pleje og vedligeholdelse, så længe vejret tillader det.