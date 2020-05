Loppemarked er rykket ud i telt

Derfor var der ikke langt fra tanke til handling, da Bjørn Nielsen fra Stevns Antik foreslog at sætte de genstande til salg, som allerede var kommet ind til formålet, i et telt på formandens matrikel.

- Der er selvbetjening i hverdagene, mens vi prøver at bemande loppemarkedet i weekenderne. Vi åbnede St. Bededag og på de tre dage fik vi solgt for 5-6.000 kroner, så vi er optimister. Alternativet er jo nul kroner, så vi klør på resten af maj og lidt ind i juni, siger formanden.

Man er velkommen til at svinge ind forbi og gøre et godt kup - blot man husker at holde god afstand og sørger for, at der maksimalt er 10 personer samlet.