Lone træder varsomt i livets revy

Stevns - 15. juli 2021

Et af de absolutte højdepunkter i Harmoniens Revyperler anno 2021 kommer lige før afslutningsnummeret. Her står Lone Hertz helt alene på scenen og har hele salen i sin hule hånd, mens hun fortolker Kai Norman Andersen og Ludvig Brandstrups melankolske vise fra 1926: Pige træd varsomt, thi scenen er skrå så indfølt og stille, at man skulle tro, at den var skrevet til hende selv.

Det er fortællingen om, at enhver medalje har en bagside, og at de tindrende stjerner slukkes lige så hurtigt, som øjne kan blinke.

Alt, hvad du tror, er så yndigt og smukt, blegner og falmer, når lyset er slukt, står der bevægende i visen, som dermed danner en skarp kontrast til de fleste af revyens øvrige numre, der genremæssigt bevæger sig lige fra lagkagefarcen til det underfundige.

Debut som 10-årig

Præcist så varieret er Lone Hertz' eget liv - både på scenen og privat. Hun lagde ud med en barnerolle i Kaj Munks Ordet som 10-årig og debuterede som filmskuespiller som 11-årig i filmen: Hold fingrene fra mor - det var i 1951. Som 17-årig droppede hun af gymnasiet og debuterede hun som solist på ABC Teatret i revyen: På slap line, hvor hun spillede over for Kjeld Petersen og Dirch Passer - og fik sit første barn med revydirektør Stig Lommer.

Listen over roller gennem årene er nærmest uendelig og har budt hende på en række såkaldt seriøse roller på de store teatre - f.eks. Jeanne d'Arc på Det Kongelige Teater, Ionescos Enetime på tv og Herman Bangs Tine på film, som hun fik sin første Bodil for.

Den store opmærksomhed kom ikke mindst, da hun og andre skuespillere i 1975 optrådte nøgne på Det Kongelige Teater i Flemming Flindts Vidunderlige kælling. Senere blev Lone Hertz teaterleder plus en markant rektor for Statens Teaterskole.

Omsorgen for Tomas

Men måske har Lone Hertz sat sig de største spor som foredragsholder - en metier, som hun tog på sig efter, at sønnen: Tomas 10 måneder gammel blev hjerneskadet af en hjernehindebetændelse, som han pådrog sig efter en kighostevaccination. Hun kastede sig i den grad ind i kampen for de handikappedes rettigheder og samfundets syn på handikappede, og hun skrev både en bog og producerede en dokumentarfilm: Tomas - et barn du ikke kan nå, som hun også fik en Bodil for. Hun har senere udtalt, at hendes liv først fik en retning og et formål med sønnens skæbne.

I 25 år har hun rejst rundt med foredrag, og samtidig har hun holdt oplæsninger af Johannes-evangeliet. Det tager to en halv timer fra start til slut, og hun kan det næsten udenad, bedyrer hun.

- Jeg har været stand upper med substans med vigtige emner på hjerte. Det giver mig et kick at komme ud at møde folk - hvad enten det er i en fin teatersal eller i en gymnastiksal, hvor højskoleelever sidder på gulvet med deres sure tæer, siger Lone Hertz, der også har været »udsendt som backpacker« med bl.a. Folkekirkens Nødhjælp til fjerne afkroge af verden.

- Jeg har lært en masse og udviklet mig som menneske undervejs, siger hun.

Ringen er sluttet

Et langt, rigt og alsidigt liv med mere end 70 års erfaring i bagagen - og så ringer Max Hansen en dag og tilbyder hende en rolle i Harmoniens Revyperler. Ringen er sluttet - og revyen er tilbage i hendes liv.

- Det er lidt underligt, for jeg havde kort forinden fået et tilbud fra Rottefælden i Svendborg. Men inden jeg nåede at give besked, ringede Max. Jeg havde set en optagelse af sidste års revy på TV Charlie, og det var virkelig en god oplevelse. Og jeg vidste jo, at Max er en kærlig mand og en fremragende revykunstner. Han lovede at støtte mig på alle mulige måder, og det har både han og de øvrige på holdet virkelig levet op til, siger Lone Hertz.

Der er også anden grund til, at hun sagde ja til at optræde i Rødvig.

- Det er, fordi det er revyperler - altså klassikere, som for længst har bevist deres værd og begejstret publikum. Så ved du, at teksten er god nok - og så er det op til dig selv at fortolke den og give den et nyt udtryk, siger hun.

Solisten på scenen

Lone Hertz tilføjer:

- Men hvis jeg ikke havde optrådt med mine foredrag i 25 år, så havde jeg aldrig turdet sige ja til dette her. Det gør en kæmpeforskel at være en del af et hold og så at være solist - at stå der mutters alene på scenen og have hele ansvaret i tre timer. Hvis du kan klare det med 11 forskellige foredrag, som du skal holde styr på, så kan du også klare et revynummer på tre minutter, sagde jeg til mig selv.

Lone Hertz var nervøs før premieren - og hun var slet ikke rask. Alligevel blev der klappet igennem bagefter - og i DAGBLADET kunne hun læse en femstjernet anmeldelse med overskriften: Hvor har du været, Lone Hertz?

- Det er den anmeldelse, som jeg blev mest glad for. Det er skønt, når nogen bemærker, at de har savnet mig. Det gik jo godt, og Vorherre holdt hånden under mig. Det skal man sige tak for, siger hun.

Mens vi er ved takken, har Lone Hertz lige en tilføjelse, mens hun får ordnet hår af Berit Leen Jensen - én af de to frivillige frisører, som hver spilleaften trofast møder op for at style skuespillerne før forestillingen.

- Jeg vil gerne takke for den gode oplevelse her i Rødvig med alle de frivillige mennesker. Det er ikke noget, som jeg har været vant til i mit lange skuespillerliv, siger hun.