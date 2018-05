Lone holder så meget af stevnsboerne

Rammerne er således perfekte til en snak om, hvordan sognepræsten i Magleby og Holtug er faldet til her godt seks år efter, at hun første gang begyndte at arbejde i de to sogne. Det var i januar 2012, at Lone Balle Olesen blev ansat i en halvtidsstilling som sognepræst, fordi John Salling var blevet provst og havde brug for afløsning i sin præstegerning. Ordningen blev, at de to passede det kirkelige arbejde på skift en uge ad gangen.

- Jeg er meget glad for at være her, og jeg holder utroligt meget af stevnsboerne. Selv om jeg har været en del steder, har jeg ingen steder oplevet så tæt et fællesskab som her. Her ligger skolen, idrætsforeningen og forsamlingshusene, der bliver brugt. Der er rigtig mange gode kræfter, der holder lokalsamfundet i gang - og med den gode blanding af tilflyttere og »indfødte« skabes der en dynamik, som betyder, at der sker noget. Jeg oplever faktisk, at der bliver flere og flere aktive, som gerne vil noget nyt - og det er en gave at være præst i sådan et lokalsamfund, siger Lone Balle Olesen.