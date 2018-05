Lommetyv slog til og lænsede dankort

Hårlev: En lommetyv har højst sandsynligt slået til under et indkøb i Hårlev mandag. Det var dog første tirsdag, at en kvinde fra byen opdagede, at hendes pung var forsvundet, og hun kunne over for politiet ikke komme nærmere ind på, hvordan tyveriet kunne være foregået. Men hun kunne konstatere, at hun havde sin pung på sig, da hun handlede i Hårlev om mandagen.