Lommetyv på tankstation

Hårlev: En 44-årig mand fra Holmegaard fik stjålet sin pung fra sin jakke, mens jakken hang på et medarbejderkontor hos Circle K i Hårlev.

Politiet oplyser i sin døgnrapport, at tyveriet fandt sted tirsdag mellem klokken 14 og 16.26 på adressen Faxevej 1.

I pungen var et dankort, et sygesikringsbevis og et kørekort samt nøglekort til NEM-id og 1.400 kroner i kontanter samt en euro-seddel.