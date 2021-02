For andet år i træk er Rødvig Kro- og Badehotel nomineret til titlen som Danmarks Bedste Badehotel, som de også løb med sidste år. Hotelejere Jonas Skaaning og Kathrine Hendriksen kan håbe på en gentagelse, men mest af alt håber de nok på snart at kunne åbne op og modtage gæster på ny efter corona-nedlukningen. Foto: Erik Nielsen

Lokalt badehotel med i opløb om titelforsvar som landets bedste

Badehoteller får os til at drømme om det ukomplicerede liv og velværen ved vandet. Og den mulighed har man om nogen steder på Rødvig Kro- og Badehotel, der sidste år blev stemt ind som Danmarks bedste af slagsen. Igen i år er det lokale badehotel nomineret og med i opløbet om at løbe med titlen.

I øjeblikket ligger det corona-nedlukkede badehotel som nummer fire med 219 stemmer. Der er dog et stykke op til Knudhule Badehotel ved Ry uden for Silkeborg, som for nærværende har 459 stemmer.