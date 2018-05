Formanden for Stevns Lokal Radio: Simon Jensen beklager dybt, at SLR har været i tavs i flere perioder i år. Foto: Henrik Fisker

Lokalradioens annus horribilis

Stevns - 23. maj 2018 kl. 05:56 Af Henrik Fisker

Den engelske dronning Elizabeth blev berømt for sin udtalelse om et annus horribilis - et rædselsår - i det britiske kongehus. Vendingen går igen i en pressemeddelelse fra Stevns Lokal Radio, der mener sig udsat for et sandt ulykkesår.

- Stevns Lokal Radio lægger megen vægt på at sende stabilt efter sin sendeplan, men der har været ubehageligt mange afbrydelser i år. I februar brød hele elektronikken i sendesystemet sammen og måtte udskiftes, hvilket medførte tavs radio i otte dage I april var det den fysiske sender, der sagde stop efter 20 års tjeneste. Det medførte tom bærebølge i syv dage Og nu, som kronen på værket, er det så computerforbindelsen, der har fået forstoppelse og må erstattes med et mere stabilt system. Denne gang har vi foreløbig haft fire dages stop, og nu håber vi, at radioen kan køre stabilt resten af året, siger formand og teknisk chef Simon Jensen.

Stevns Lokal Radio beklager dybt over for sine lyttere, at der har været så mange fejl i år og lover at gøre sit yderste for, at der ikke sker flere fejl.

- Det siger også sig selv, at så mange fejl betyder en økonomisk blodtud for lokalradioen, som i forvejen kører på et stramt budget. Bestyrelsen er i gang med at ansøge fonde for at finde finansiering til disse uforudsete udgifter, siger Simon Jensen.