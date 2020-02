Sådan forestiller man sig at en sauna i Krohaven i Rødvig kunne tage sig ud.

Lokalplan for en mobil sauna i Rødvig på vej

Stevns - 16. februar 2020 kl. 08:51 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arbejdet med et sauna-projekt i Krohaven med udsigt ud over Østersøen i Rødvig er nu så langt fremskredet, at Kommunalbestyrelsen på sit næste møde skal sende en lokalplan i otte ugers høring, hvor der blive holdt borgermøde om etableringen 19. marts.

På grund af at saunaen ønskes placeret inden for kystbeskyttelseslinjen, så har Kystdirektoratet været involveret, og det videre arbejde kræver derfor, at der nu bliver udarbejdet en decideret lokalplan for de 38 kvadratmeter, der skal bruges til at virkeliggøre den mobile sauna, hvor den nystiftede forening Rødvig Badelaug ønsker at etablere en udendørs sauna til op til 20 personer i Krohaven i Rødvig.

Et enigt fagudvalg, der anbefaler at gå videre med lokalplanen, og tidligere har Kommunalbestyrelsen også godkendt projektet. På kommunalbestyrelsens næste møde torsdag 27. februar skal de nu nikke godkendende til at sætte gang en lokalplanproces, der også inddrager borgerne i høringsperioden.

Saunaen skal stå på krostrandens skråning, og der skal være åben for alle interesserede hver dag året rundt. Saunaen er efter det oplyste mobil og indbygget i en container, og den skal driftes og vedligeholdes af Rødvig Badelaug, der i øjeblikket er i gang med at søge fonde om penge til projektet.

I den sammenhæng er der ifølge badelaugets Facebookside indsamlet over 350.000 kroner, og man er tæt på målet.

Markedsføring og formidling af saunatilbuddet vil ske på badelaugets hjemmeside, ved skiltning ved saunaen og i brochurer. Rødvig Badelaug vil på sigt uddanne gusmestre og tilbyde saunagus for medlemmer og andre interesserede.

Projektet skal være med til at øge interessen for Rødvig og Stevns Klint som en destination for aktiv kystturisme. Andre mindre turismeaktører vil kunne indtænke saunaen i deres forretningskoncepter f.eks. i forbindelse med kajakture, mindfullness / yogaophold, vandreture og andre aktiviteter på vandet.

