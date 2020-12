Skinnerne på Østbanen er slidt ned. Ingen vil dog tage ansvar for at få den skiftet ud. Foto: Hans Jørgen Johansen

Lokale pendlere får klart ministersvar: Østbanen er regionens ansvar

Flere lokale pendlere på Østbanen, som har skrevet til transportminister Benny Engelbrecht (S), har fået svar her op til jul. I svarene aviser ministeren kategorisk at have et ansvar i den sammenhæng: Det ligger hos Region Sjælland, slår han fast.

»Regionerne modtager et betragteligt statsligt og kommunalt tilskud blandt andet til drift og vedligehold af privatbanerne, og har gjort det siden regionerne blev oprettet i 2007. Regionerne har desuden fri låneadgang, hvis de ønsker låne midler til at finansiere investeringer i privatbanerne. Regeringen har derfor ikke planer om at finansiere en renovering af Østbanen for Region Sjælland.«

Klokkeklart svar

Sådan lyder det klokkeklart i et svar som en pendler med adresse i Rødvig har fået, efter hun har skrevet til transportminister Benny Engelbrecht for at få et ministersvar på investeringsbehovet af Østbanen.