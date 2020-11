Billedet her er ikke fra Troels Vests minkfarm ved Lille Linde, men fra en tidligere lejlighed, hvor avisen besøgte Morten Teglgaard Pedersen, der ejer én af de to andre minkfarme på Stevns. Den ligger ved Strøby. Derudover ligger der også en minkfarm ved Gevnø i den sydlige del af kommunen. Foto: Elmer Madsen

Lokale minkavlere i chok: Min kone stod og græd

Vi har talt med én af de lokal minkavlere fra Stevns, efter statsministeren onsdag eftermiddag proklamerede, at alle landets 15 millioner mink skal aflives. Troels Vest er i chok over, at han nu både skal sige farvel til sine 15.000 mink og sin branche.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her