Lokal smed kaster sig over opgaver som amatørhistoriker og -arkæolog

Stevns - 25. juni 2020

Michael Askø har lavet mange spændende opgaver som smed i sin lokale, familieejede virksomhed. Både rent fagligt og kunstnerisk har han og Stantek Smede- og Maskinværksted gjort sig. Men nu har han kastet sig over en helt ny verden som amatør-historiker og - arkæolog. Og det bruger han meget af sin fritid på.

Således har han brugt over 200 mandetimer på at klargøre en propel fra et tysk Juncker 88 bombebly, som blev skudt ned over Stevns 11. september 1944.

Propellen bliver i øjeblikket udstillet på Østsjællands Museum i Faxe, hvor man i øjeblikket også kan se mange andre flydele fra nedstyrtede fly i lokalområdet.

Opgaven med propellen har givet Michael Askø blod på tanden - eller vind i propellen om man så må sige.

- Jeg er meget interesseret i øjenvidne-beretninger fra krigsårene på Stevns fra 1940-1945. Det er ved at være sidste udkald, hvis vi skal have disse beretninger ned på skrift. Så skulle der være nogen stevnsboer eller personer, som har haft tilknytning til Stevns under krigen, så lytter jeg gerne, hvis de vil fortælle deres historie, siger Michael Askø, da han kigger forbi redaktionen for at komme med dette »opraab«.

Effekter og ikke mindst billeder fra krigstiden er Michael også meget interesseret i.

- Enten til eje eller til låns. Jeg er bare blevet bidt af tiden og vil meget gerne blive meget klogere på den, siger han til DAGBLADET.

Han forklarer, at det er meningen, at effekterne skal bevares for eftertiden i et samarbejde med Østsjællands Museum, så de løbende kan blive udstillet og historierne ikke bliver glemt.

- Som en mere langsigtet plan, er det mit ønske at kunne udstille permanent fra tiden vi ikke må glemme. Det skal være den tak, jeg giver til dem, som har hjulpet med beretninger, billeder og effekter. Jeg håber der er mange derude, som gerne vil hjælpe mig med mit projekt, siger Michael Askø.

Hvis man gerne vil i kontakt med den behjertede amatørhistoriker, så kan man ringe til ham på 40441607 eller sende en e-mail på mj@stantek.dk.