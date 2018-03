Hans Jørgen Karlshøj-Andersen er stadig formand for Gymnastikefterskolen Stevns, men er stoppet i Efterskoleforeningens bestyrelse. Foto: Henrik Fisker

Lokal ildsjæl stopper i Efterskoleforeningen

Stevns - 11. marts 2018

Hans Jørgen Karlshøj-Andersen er en ægte skolemand - ud over at være landmand ved Gevnø. Han var i sin tid med til at starte Stevns Friskole, og han er i dag formand for Gymnastikefterskolen Stevns.

I den sammenhæng har han i 13 år siddet med i Efterskoleforeningens bestyrelse. En forening, der varetager en lang række opgaver for alle landets efterskoler, og i weekenden var der årsmøde. Her valgte det mangeårige bestyrelsesmedlem fra Stevns at sige farvel og tak.

- Jeg må jo erkende, at dåbsattesten ikke lyver, og selv om jeg langt fra føler mig udbrændt, så har jeg besluttet, at der må gøres plads til nye kræfter på den post, så jeg fremover kun vil koncentrere mig om at være formand for Gymnastikefterskolen Stevns, siger Hans Jørgen Karlshøj-Andersen til DAGBLADET.

Nu vil han i stedet bruge al sin energi på at videreudvikle skolen på Stevns, så den fortsat vil være en attraktiv skole at komme til med en profil, som rammer både de elever, der søger samt de samfundsbetingelser, der nu engang sættes op for at drive efterskole i dagens Danmark.

- Vi skal hele tiden gøre op med os selv, hvad det er vi gerne vil tilbyde. Der har jo eksisteret et taxameter-princip i flere år, hvor skolerne bliver belønnet for at leve op til regeringens mål på skoleområdet. Og på den anden side straffet økonomisk, hvis man ikke gør. Og dette princip bliver der nok ikke mindre af i fremtiden, hvor der i øjeblikket bliver talt meget om at føre eleverne klar til andre ungdomsuddannelser end de gymnasiale, siger Hans Jørgen Karlshøj-Andersen.

Han proklamerer også, at der givet vil være nyt at fortælle fra Gymnastikefterskolen Stevns i forbindelse med den nært forestående generalforsamling.