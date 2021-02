Se billedserie John Petersen på job som fodboldtræner. Foto: Olena Goffe

Lokal fodboldtræner drager til Norge

Stevns - 28. februar 2021 kl. 07:03 Af Rikke Michael Hansen

Få dage efter årsskiftet skrev den 37-årige fodboldtræner under på en kontrakt med den norske klub Egersunds IK, hvor han de næste to år skal arbejde som spiller- og trænerudvikler.

I slutningen af januar rejste han så afsted til sit nye hjem i kystbyen Egersund, der ligger mellem Kristiansand og Stavanger. Her glæder han sig til at komme i gang med arbejdet med at udvikle klubbens talenter.

Fra ganske ung har John Petersen vidst, at levevejen skulle være »noget med fodbold«.

- Det har altid været fodbolden, der interesserede mig, og da jeg var færdig med skolen, vidste jeg bare, at jeg skulle arbejde inden for fodboldverden, siger John, som netop har været hjemme i Store Heddinge i et par måneder mellem to trænerjobs - et netop afsluttet på Færøerne, som nu bliver udskiftet med et nyt i Norge.

Populært pigehold

Som barn og ung gik John Petersen i Store Heddinge Skole - det var dengang, da skolen lå i Egestræde - og én af klassekammeraterne var Lasse Svan Hansen, der som bekendt netop har genvundet titlen som verdensmester i herrehåndbold.

- Som dreng spillede jeg ud over fodbold i SB (Store Heddinge Boldklub, red.) også håndbold sammen med Lasse Svan i Sierslev HK, hvor vi havde Claus Hansen som træner (i dag Claus Dalgaard-Hansen, red.). Men mine knæ kunne ikke holde til det i længden, forklarer John, der i stedet besluttede at prøve kræfter med trænergerningen.

Det første hold, at han trænede, var et drengehold i SB, som han overtog som 18-årig og fik ført op i rækkerne.

Ved siden af det frivillige trænerjob i den lokale fodboldklub arbejdede John Petersen i en lang årrække på Store Heddinge Skole - dels som lærervikar, dels i SFO'en.

- Der var en del piger i SFO'en, som var rigtig glade for at spille fodbold, og de spurgte mig, om jeg ikke ville starte et pigehold op, fortæller John, der var hurtig til at gribe udfordringen.

I 2007 stiftede han et pigehold i SB for årgangene 2000-2002. Holdet blev hurtigt populært og bestod, da det var på sit højeste, af 40 pigespillere, som spillede sammen i mange år. Holdet endte for øvrigt i den bedste række i 9-mandsbold.

Nye erfaringer og A-licens

- Det er noget andet at træne piger end drenge. Piger stiller mange spørgsmål og er generelt mere kritiske end drenge. De skal have en årsag, men når de ved, hvorfor de skal gøre noget, så knokler de på, siger den 37-årige træner, der siden tiden i SB har trænet flere pige- og damehold.

For dernæst fulgte en periode som træner for U15-pigerne i HG Fodbold (Herlufsholm Gymnastikforening), efterfulgt af et par år i HB Køge Pigefodbold, hvor John dels trænede et pigehold, dels var projektkonsulent på projektet: »Flere piger på banen« og var med til at starte et akademi for piger op.

I starten af 2018 gik turen så til Færøerne, hvor John Petersen havde underskrevet en étårig kontrakt som hovedungdomstræner i klubben TB (Tvøroyrar Bóltfelag).

Huset på Bjælkerupvej blev solgt, og nye oplevelser ventede på Suduroy i det store Atlanterhav. Endnu et par opgaver blev det til på Færøerne - dels da han i 2019 var med til at genstarte fodboldklubben: Royn Hvalba, dels da han i 2020 rykkede til Færøernes største fodboldklub HB Tórshavn - inden han i november 2020 vendte hjem til Danmark, rig på ny trænererfaringer inden for såvel ungdoms, dame- og herrefodbold - og med en bestået UEFA A-licens.

A-licensen er den næsthøjeste trænerlicens inden for UEFA, og den kvalificerer til at træne elitehold i henhold til gældende regler i UEFA. Her er den højeste uddannelse Pro træner-uddannelsen.

Målrettet fokus

Tilbage i 2016, da John Petersen gik i gang med at erhverve sig DBU's B-trænerlicens, satte han sig to mål:

Dels, at han to år senere skulle være i en klub, hvor han kunne tage A-licensen inden for træneruddannelsen. Det blev opfyldt på Færøerne.

Dels, at han efter fem år skulle kunne leve af at være træner. Det er ligeledes blevet opfyldt.

Mellem jul og nytår 2020 faldt en ny kontrakt så på plads som træner- og spillerudvikler i Egersunds IK i Norge. At komme til Norge som træner er endnu et mål, som nu er nået for den 37-årige træner.

Nye mål er endnu ikke sat, for nu vil den 37-årige fodboldtræner fokusere på at falde godt til i sin nye klub, skabe gode relationer til klubbens spillere og øvrige trænere og at hjælpere spillerne med at nå deres mål.