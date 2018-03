Se billedserie To glade modtagere til Lions' prisfest: Bodil Krogsgaard og Edith Hansen fra Vallø Lokalhistoriske Arkiv.

Send til din ven. X Artiklen: Løverne holdt fødselsdag med prisfest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Løverne holdt fødselsdag med prisfest

Stevns - 26. marts 2018 kl. 14:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt er det gæsterne, der kommer med gaver til fødselaren, men da Lions Club Stevns i lørdags fejrede sin 45 års-fødselsdag i klubhuset bag Store Heddinge Vandrerhjem, var rollerne byttet om. Her blev der i løbet en times tid sendt ikke mindre end 317.600 kroner ud til 18 forskellige formål - både i det helt lokale og ude i den store verden.

- Vi hjælper hvert år mange organisationer og lokale grupper ved at indsamle penge med hjælp fra vores gode sponsorer og lokale virksomheder og ved den gode lokale opbakning, vi har, sagde Ole Manniche, der er præsident for løvernes lokale klub på Stevns.

Den rummer 21 aktive medlemmer, der alle betaler kontingent for at være med. Det går til at betale for klubbens administration, og dermed kan alle indsamlede midler gå ubeskåret til donationer og hjælpearbejde.

Indtægterne stammer bl.a. fra salget i Lions' to genbrugsbutikker, fra salget af lodder i julelotteriet og fra det årlige veteranbilløb, som hvert år sender et stort antal veteranbiler på billøb på de stevnske landeveje.

Det kaster normalt 300.000 kroner af sig til godgørende formål om året, men i dagens anledning blev der sendt yderligere 317.600 kroner til 18 modtagere.

Her blev det atter slået fast, at Lions Club Stevns har et godt øje til de blinde. Der var store beløb til både Øjenforeningen, der forsker i og oplyser om øjensygdomme, og Dansk Blindesamfund fik penge til yderligere to såkaldte i-canes - blindestokke baseret på gps-teknologi.

Et andet stort beløb gik Julemærkehjemmet i Skælskør, der hvert år modtager 240 børn mellem syv og 14 år. Forstander Christine Conradsen var mødt personligt op for at modtage pengene. Hun kvitterede med en takketale, hvor hun medrivende fortalte om nogle af de børn, som er blevet mobbet ned til det umenneskelige.

- Det er børn, der har ondt i livet, mistrives og har lavt selvværd. De er ekskluderet fra et fællesskab, føler ensomhed og har vægtudfordringer. Hos os får de et 10 uger langt ophold med fokus på fysiske aktiviteter, kost, hygiejne og mental sundhed, fortalte forstanderen.