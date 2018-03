Artiklen: Løven er et vigtigt dyr for Viggo

Mandag 19. marts er det 75 år siden, at han så dagens lys i København. Men allerede kort tid efter fik hans far job hos skattevæsnet i Nakskov, hvor han er vokset op og tog sin studentereksamen.

- Nakskov var egentlig ikke et sjovt sted at være ung for mig, så jeg søgte ret hurtigt væk. Det var dengang en stolt arbejderby, hvor skibsværftet var det helt store omdrejningspunkt. Jeg flirtede allerede dengang med at blive dyrlæge. Men det blev jeg rådet fra af en lokal dyrlæge, jeg var i praktik hos. Han spåede, at der om føje år ikke ville være dyrlæger tilbage på landet, husker Viggo Nielsen tilbage, da DAGBLADET aflægger ham et besøg på den nuværende hjemadresse i Store Heddinge.