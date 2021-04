- Jeg er ikke på vej tilbage til Enhedslisten, og jeg er heller ikke på vej ind i et andet parti, selv om jeg faktisk har fået flere henvendelser den seneste tid. Jeg tager det som udtryk for, at de opfatter mig som en troværdig politisk person, siger Jan Jespersen, der nu og frem til nytår er løsgænger i Kommunalbestyrelsen. Foto: Henrik Fisker

Løsgænger i Kommunalbestyrelsen: Okay, nå - jamen, så er det sådan det er!

Jan Jespersen er fortsat medlem af Kommunalbestyrelsen på Stevns. Det er i hans egen optik et resultat af, at han er en ærlig mand, der ikke vil lyve om årsagen til, at han havde sendt en anmodning om at træde ud før tid.

Kommunalbestyrelsen skabte muligvis historie ved ikke blot at blåstemple, at Jan Jespersen ønskede at udtræde som medlem. I november 2018 blev Gitte Christensen (EL) fritaget fra sit hverv som kommunalpolitiker på grund af svigtende helbred, mens Flemming Petersen (V) i december 2015 fik lov at nedlægge sit mandat af arbejdsmæssige årsager.